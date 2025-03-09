「哪吒2」大賣 出品方砸12億北京買樓 為何影迷不悅？

「哪吒2」出品方北京光線傳媒因電影票房表現佳、公司股價大漲，近日公告擬以人民幣12.2億在北京買樓。(取材自澎湃新聞)

「哪吒之魔童鬧海」（以下稱「哪吒2」）全球大賣，截至發稿總票房148億元(人民幣，下同，約20.6億美元)，跟著帶動出品方光線傳媒股價大漲，光線傳媒近日公告斥資12.2億元在北京買樓置產。引來部分網友不高興，「拿我吃泡麵 去支持電影的錢來買樓？」

每日經濟新聞報導，光線傳媒7日宣布購買北京棫霖企業管理有限公司100%股權，從而取得位於北京市朝陽區的北京奧林NEO大樓作為辦公場所。光線傳媒進一步指出，本次購買資產不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況。本次交易完成後，對公司的戰略規畫、生產經營、資產優化、人才培養等方面具有長遠意義。

報導指出，光線斥巨資買樓或有擴招之意。光線傳媒提到，公司內部組建了優秀動畫製作團隊，目前仍在引進專業人才；本次置產，是希望「創造一個舒適、穩定的辦公環境，利於吸引和留住優秀人才」。

澎湃新聞指出，儘管光線傳媒並未披露來自「哪吒2」的票房收入，但12.2億元對於光線傳媒而言並不算小數目，畢竟該公司去年前三季度淨利不足5億元。不過據悉，光線傳媒最終或能從「哪吒2」中獲得約30億元收益。