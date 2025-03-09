我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小米SU7 Ultra車主試車 17秒時速飆破300公里

聯邦法官裁定中國應為新冠負責 判罰240億元

「哪吒2」大賣 出品方砸12億北京買樓 為何影迷不悅？

中國新聞組╱北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「哪吒2」出品方北京光線傳媒因電影票房表現佳、公司股價大漲，近日公告擬以人民幣12.2億在北京買樓。(取材自澎湃新聞)
「哪吒2」出品方北京光線傳媒因電影票房表現佳、公司股價大漲，近日公告擬以人民幣12.2億在北京買樓。(取材自澎湃新聞)

「哪吒之魔童鬧海」（以下稱「哪吒2」）全球大賣，截至發稿總票房148億元(人民幣，下同，約20.6億美元)，跟著帶動出品方光線傳媒股價大漲，光線傳媒近日公告斥資12.2億元在北京買樓置產。引來部分網友不高興，「拿我吃泡麵去支持電影的錢來買樓？」

每日經濟新聞報導，光線傳媒7日宣布購買北京棫霖企業管理有限公司100%股權，從而取得位於北京市朝陽區的北京奧林NEO大樓作為辦公場所。光線傳媒進一步指出，本次購買資產不涉及人員安置、土地租賃、債務重組等情況。本次交易完成後，對公司的戰略規畫、生產經營、資產優化、人才培養等方面具有長遠意義。

報導指出，光線斥巨資買樓或有擴招之意。光線傳媒提到，公司內部組建了優秀動畫製作團隊，目前仍在引進專業人才；本次置產，是希望「創造一個舒適、穩定的辦公環境，利於吸引和留住優秀人才」。

澎湃新聞指出，儘管光線傳媒並未披露來自「哪吒2」的票房收入，但12.2億元對於光線傳媒而言並不算小數目，畢竟該公司去年前三季度淨利不足5億元。不過據悉，光線傳媒最終或能從「哪吒2」中獲得約30億元收益。

網友聞訊說，「這個房子有我的貢獻」、「拿我的錢去買樓了？我可是吃泡麵去支持票房的」、「一部影片就救了光線傳媒」、「這部動畫片騙了這麽多錢」、「以愛國名義創造票房紀錄的韭菜，看到這個消息應該感到自豪」、「眼看他起高樓，看完電影的我還不知下一餐在哪裡」、「笑死我了，之前網上大把愛國人士去哪裡了」。

「哪吒2」劇照。(取材自微博)
「哪吒2」劇照。(取材自微博)

泡麵

上一則

清華、北大等7所「雙一流」高校擴招 助破「卡脖」困境

下一則

姚明鼓勵孩子「息屏24小時」 他試過2次 確實有些焦慮

延伸閱讀

中國限韓令鬆綁 奉俊昊新作「米奇17號」獲上映⋯票房曝光

中國限韓令鬆綁 奉俊昊新作「米奇17號」獲上映⋯票房曝光
黎智英繫獄 兒黎崇恩促倫敦施壓北京放人

黎智英繫獄 兒黎崇恩促倫敦施壓北京放人
北京擦鞋母子抗腦癌8年 爺爺為救孫放棄治療過世

北京擦鞋母子抗腦癌8年 爺爺為救孫放棄治療過世
白宮停援烏 前國安官員憂北京視為美將切斷對台援助訊號

白宮停援烏 前國安官員憂北京視為美將切斷對台援助訊號

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
圖為加拿大的芥花籽田。(路透)

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

2025-03-08 13:03
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30

超人氣

更多 >
中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅

中國宣布對加拿大加徵最多100%關稅
14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷

14歲少年狂轟29槍 新州警1殉職1重傷
WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大
傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了

傳馬斯克開會怒槓魯比歐 川普發文回應了
史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬

史詩級享受vs.糟糕透頂 馬斯克：中國高鐵太棒 美國應尷尬