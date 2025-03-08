逗趣表情包瘋傳…兩會站雷軍背後的男人 海爾總裁紅了

站在雷軍（左）背後的海爾總裁周雲杰因逗趣的表情走紅，圖為網上表情包。（取材自微博）

近日在兩會 代表通道上，小米 科技創始人雷軍和海爾總裁周雲杰同框亮相，周雲杰因成了「站在雷軍後面的男人」和逗趣的表情走紅，網民們製作成各種表情包在各大社交平台廣泛傳播，相關話題還衝上了熱搜，大批網民喊話「周總，接住這潑天的富貴啊」。周雲杰也從善如流表示，他也被各種調侃逗笑了，預計月底開號，並稱「海爾兄弟」一定有續集，請大家期待。

站在雷軍（左）背後的海爾總裁周雲杰走紅，圖為網上表情包。（取材自微博）

每日經濟新聞引述閃電新聞報導，周雲杰表示，「感謝網友從不同的角度關注海爾和我本人，對網友的各種調侃，我欣然接受。很多網友的評論，很有想像力，我已經讓品牌部的同事從中發掘有才情的網友，歡迎他們成為海爾的代言人」。

站在雷軍（左）背後的海爾總裁周雲杰因逗趣的表情走紅，圖為網上表情包。（取材自微博）

周雲杰表示，「好久沒發朋友圈了，今天一定要發一條，原因是因為我和雷軍代表一起走兩會代表通道，引發了網友的廣泛關注，我的表情包也成了網路熱梗。很多朋友私信給我，有的是祝賀我被雷總帶火，有的是同情我無辜躺槍被調侃，還有的朋友勸我趕緊開號。統一發個朋友圈，感謝大家的關心和支持」。

關於新媒體開號的問題，周雲杰表示，為了更好地跟網友零距離互動，去年底就與品牌部討論過，規畫在3月底4月初啟動開號。之所以不能如大家所願順勢開號，是因為兩會期間我的主要精力還是專注於履職盡責。屆時，再用新的方式跟大家見面。周雲杰也提醒，現在網上已出現了不少假冒他的帳號。

另據新華社消息，周雲杰受訪時稱，「海爾兄弟」一定會有續集，大家敬請期待。「也可能是動畫片，也可能是別的方式，但一定有續集」。

「海爾兄弟」是由海爾集團、北京紅葉電腦動畫製作技術有限公司聯合出品的科普性系列動畫片，總計212集，其中前106集於1995年起播放，1998年完結。動畫片通過描述海爾兄弟的探險經歷，向觀眾傳遞科學與人文知識。

對於周雲杰的暴紅，網民紛紛留言「成功男人的背後的男人」、「默默無聞多年無人知，就因為站在雷軍旁邊一夜之間火遍全網」、「他倆在一起這麽就這麽逗呢，特別有喜感」、「雷總帶貨火，帶人也能火」、「周總，接住這潑天的富貴啊」。