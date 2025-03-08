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有貓膩…「貴賓兩位」 廣東一咖啡店迎賓貓會按鈴攬客

中國新聞組／廣州8日電
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迎賓貓「貓膩」按動服務鈴。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
迎賓貓「貓膩」按動服務鈴。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

廣東珠海有家另啡啡店，店裡一隻叫做「貓膩」的店貓，只要看到有人經過或客人上門，就會主動踩下店門口的一個按鈕，發出「2樓，貴賓兩位」的語音，通知主人來招呼顧客。這隻機靈的迎賓貓被顧客拍下視頻並發布在網上後暴紅。有網友評論：「快獎勵它一根貓條，我出錢，快」，有人讚它「悟性高」，主張「迎賓貓也應發工資」。

據上游新聞報導，廣東珠海的吳先生（化姓）近日在網上發布了一段視頻講述自己的有趣遭遇：他在3月4日經過一家咖啡店時，店裡突然跑出了一隻花貓，主動靠近他並踩動了門口的一個按鈕，隨後揚聲器發出了「2樓2樓貴賓兩位」的語音， 「這隻貓真的很聰明，看到我就跑過來迎賓了」，他說。

咖啡店老闆余先生表示，這隻迎賓貓叫「貓膩」，是3年前在寵物店買的，品種是銀虎斑。「當時在寵物店，和它一窩的貓都被人買走了，就剩這麼一隻，才兩個多月大。我看它很可憐就回家了」。

「貓膩」看到有人經過就會按鈴。（取材自上游新聞／受訪者供圖）
「貓膩」看到有人經過就會按鈴。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

「貓膩」廣受好評的迎賓技能，是余先生無意中發現的：「『貓膩』差不多五、六個月就會這種技能了，它從小就很聰明，我們買了很多玩具給它玩，其中有一個可以發出鈴聲的按鈕，它按了幾次就會了，每次找我們玩它就會按鈴。每次它按鈴，我們也會給一些小獎勵，結果就成現在這樣了」。

「貓膩」的迎賓歡迎詞中，除了「2樓2樓貴賓兩位」外，還有「主人，很高興為您服務」、「『貓膩』歡迎您」、「公主請上樓」等，余先生表示，他們錄了很多台詞版本，目前使用最多的還是「貓膩歡迎您」。

身為咖啡店「員工」，「貓膩」迎賓從不偷懶。余先生透露：「它見到有人路過就會迎上去按鈴，所以是一隻『天選打工貓』，得到了很多客人的喜愛。因為它的熱情，客人都愛給它買零食，餵牠吃貓條、罐頭、凍乾等」。

有客人和網民建議給它「勞動報酬」，余先生說，他的咖啡店也是一個貓咖，店裡就它一隻在一樓迎賓，還有其他10多隻貓在二樓「上班」，「所以我們肯定是好好養它」。

「貓膩」迎賓的影片在網路引發關注後，去咖啡店打卡的人愈來愈多，很多人餵它，但也擔心它吃太飽走不動路。余先生對此表示：「那倒不至於，它挺能吃的，目前來看還沒滿足」。「貓膩」多才多藝，余先生說，「基本的握手、坐下、躺下、打滾都會，以後我們會讓它一一展示的」。

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