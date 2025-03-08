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中國積極「催生」 衛健委：今年將發放育兒補貼

記者黃雅慧╱綜合報導
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衛健委主任雷海潮（左四）7日在參加14屆全國人大三次會議江蘇代表團開放團組會議時透露，今年將發放育兒補貼。(記者黃雅慧／攝影)
衛健委主任雷海潮（左四）7日在參加14屆全國人大三次會議江蘇代表團開放團組會議時透露，今年將發放育兒補貼。(記者黃雅慧／攝影)

中國衛健委主任雷海潮7日在參加14屆全國人大三次會議江蘇代表團開放團組會議時透露，今年將發放育兒補貼，衛健委正在會同有關部門，起草相關的育兒補貼的操作方案。

14屆全國人大三次會議江蘇代表團開放團組會議7日在北京人民大會堂召開，雷海潮作為中央官員參與會議時作出前述表述。

雷海潮表示，人口問題仍是一個需要深入和動態研究的重要問題。未來要進一步的降低生育、養育和教育方面的成本，要大力發展托幼一體化的服務，為需要進行托育服務的家庭提供更多普惠性服務。

中國國務院總理李強5日在人大開幕式上作政府工作報告時指出，要制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體服務，增加普惠托育服務供給。

今年兩會許多委員代表也針對低生育率問題提出建議，比如全國人大代表、58同城董事長兼CEO姚勁波建議，對設立國家人口發展基金，對多孩家庭實施補貼；對養育家庭的社保、所得稅、購房土地出讓金等按孩子數量實行累進制減免；全國政協委員李民斌建議，建立國家鼓勵生育基金，根據家庭養育孩子數量，每月直接發放現金補貼。

近年中國面臨出生率下降問題，統計顯示，出生人口從2016年的1883萬降至2024年的954萬人，不過2024年較2023年增加了52萬人，出生人口階段性「止跌回升」。13屆全國政協人口資源環境委員會副主任、原國家衛生計生委副主任王培安曾表示，長期來看，中國少子化態勢尚未得到有效遏制，就業、收入、住房、教育等影響婚育的結構性壓力仍然有待改善。

國務院 李強 兩會

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