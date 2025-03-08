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顛覆全球AI產業 美媒：下個DeepSeek也可能來自中國

中國新聞組／北京8日電
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阿里巴巴的AI模型Qwen2.5-Max。(取材自Ｘ平台)
阿里巴巴的AI模型Qwen2.5-Max。(取材自Ｘ平台)

中國國產AI(人工智能)隨DeepSeek的出現席捲全球，受到外媒關注。相關報導預測，下一個顛覆全球AI產業的DeepSeek，也可能來自中國。美媒並整理出一份目前深耕AI領域的中國企業潛力名單，月之暗面、智譜華章、字節跳動、百川智能、MiniMax等均上榜。

據觀察者網引述彭博資訊報導指出，DeepSeek的突破不但讓外國科技巨頭「懷疑起了人生」，也促使中國國內的各大競爭對手紛紛競逐，阿里通義千問6日發布的全新推理模型QwQ-32B就是其一。

3月6日，全球最大的AI開源社區Hugging Face更新了大模型榜單，當天凌晨剛發布並開源的阿里通義千問推理模型QwQ-32B成功登頂。千問QwQ-32B在數學、代碼及通用能力整體性能比肩DeepSeek-R1，並大幅降低了模型應用成本。

彭博資訊報導稱，再加上前天刷屏中國AI圈，一支由中國團隊對外發布的通用型AI Agent產品Manus，報導預測：「「下一個顛覆全球AI產業的DeepSeek也可能來自中國」。

日經亞洲也在7日報導中指出，在DeepSeeK今年1月火爆出圈，在科技界掀起一股風暴後，Manus並不是唯一一家想要追趕DeepSeek腳步的公司。圍繞Manus身上的說法無論是炒作還是現實，中國正在大力支持AI行業則是肯定的，這也體現在眾多投資者湧入關注AI概念股上。

彭博資訊梳理指出，在中國AI行業蓬勃發展之際，一些互聯網公司多年來也一直在深耕AI領域，非常值得關注。

2023年在北京成立的月之暗面(Moonshot)由清華大學助理教授楊植麟創立，最新發布的產品Kimi k1.5支持最多200萬字符的中文語境。2019年成立的智譜華章AI模型GLM-4、CodeGeeX包括模擬人類的語氣、情感和缺陷。

字節跳動的AI模型豆包1.5 Pro是廣受歡迎的消費者聊天機器人，採用混合專家(MoE)機器學習方法，是中國多個AI模型中常見的方法。百川智能AI模型Baichuan4-Turbo採用「深度思考」技術，模仿了人類解決問題的方式。MiniMax的AI模型MiniMax-01旨在優先處理長文本中最重要的部分，而不至於陷入困境。

零一萬物(01.AI)AI模型Yi和DeepSeek一樣也是開源的；階躍星辰(Stepfun)AI模型Step-2同樣依賴混合專家(MoE)技術，首席執行官姜大昕曾擔任微軟亞洲研究院的負責人。

字節跳動的AI模型「豆包1.5 Pro」。(視頻截圖)
字節跳動的AI模型「豆包1.5 Pro」。(視頻截圖)

AI DeepSeek Manus

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