暴紅惹質疑 Manus涉加密幣詐騙官方X帳號被凍 創始人喊冤

中國團隊研發的全球首款通用型AI智能體產品Manus亮相，它是全球第一款通用Agent(智能體)產品。(中通社)

繼DeepSeek之後，中國又一款AI 產品引發中外科技界轟動，不過隨即官方X帳號卻疑似因為「加密貨幣 詐騙」而遭到凍結。Manus 聯合創始人兼首席科學家季逸超出面喊冤，澄清公司從未參與過加密貨幣項目、代幣發行或區塊鏈計畫，並鼓勵用戶舉報可疑帳號。

綜合媒體報導，中國AI新創公司Butterfly effect（蝴蝶效應）新推出的人工智慧產品Manus，號稱是「全球首款通用型AI Agent（AI代理）」，不僅能提供建議，還能自主執行各種複雜的任務，從寫PPT到找房子、分析股票，展現超越OpenAI同類產品的強大能力。

每日經濟新聞報導，由於Manus大火，武漢總部辦公室引來一波波探訪者，其中不乏中國科技巨頭們，對於外界的關注，Manus團隊也有些意外，員工稱近兩天大家基本上都在通宵加班。

正在新聞則指出，辦公室來訪者不斷，「上樓成最大困難」，一名女士自稱是某機器人企業代表，希望安保能夠給 Manus「 遞紙條」洽談合作，被拒絕。Manus工作人員表示，近期團隊還在專注做產品，「希望大家給我們一些空間。」

Manus團隊表示，大家目前看到的Manus還是一個小嬰兒，離正式版中想交付給大家的體驗還差很遠，像模型幻覺、交付物友好度、運行速度等方面都還有很大的提升空間。懇請大家對一家幾十人的創業公司多一點包容和理解，團隊正在全力輸出，讓大家早日體驗上更好的產品。

Manus暴紅，也頻頻受到質疑，有體驗者稱性能強但不穩定，澎湃新聞報導，「挺強的，但還是不夠穩定。」一名Manus的體驗者讓Manus設計一份跨度長達半年的多國旅行攻略，單靠人力需要花費十幾天才能完成的工作，Manus幾十分鐘就搞定，而且這份攻略「全到令我震驚，比之前的大模型輸出的路線規畫更合理」。

不過，他也指出，「速度很關鍵，如果是普通的任務，用戶可能沒耐心等待幾十分鐘」。同時，在處理較使用的過程中也發現，Manus目前在處理任務時等待時間都較長，同時也需要進行一些人為干預，來糾正例如對自然語言指令理解出現偏差的情況。

多名AI業內人士表示，Manus選擇內測的形式可能是因為「太貴」、「太燒算力」。

此外，有海外研究者在社群平台上發文稱，Manus是一款好產品，但並非是技術突破；還有網友指出，Manus只放出一個英文的官方網站和英文的宣傳片，看起來更像是個出海產品，但在海外社交平台上的討論度並不高，而Manus在國內也沒有社群和服務方面的支持。