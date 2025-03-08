AI掀文旅變革 導覽、表演、助登山…中國景區紛引進機器人

馬蜂窩訓練的機器狗，該AI智能設備可為遊客提供目的地景區分布情況及簡介、交通信息等。(取材自觀察者網)

近年來科技浪潮洶湧，文旅場景也成為AI （人工智慧 ）機器人、機器狗展露頭角的舞台；除了先前泰山景區投入外骨骼機器人助遊客登山，北京海淀區舉辦的科技廟會上，機器人化身民樂大師，演奏二胡、嗩吶、笛子等多種民樂器，AI不斷打造集科技體驗、娛樂消費於一體的文旅消費新場景。

觀察者網報導，肯綮科技VICX外骨骼機器人今年春節 在泰山景區登場，專為遊客登山設計，背帶挎在腰上，續航能力達到5小時，遊客反映，「穿上之後，感覺像是有人在拉著我上山，輕鬆不少」，掀起關注。

另外，湖北恩施大峽谷景區3月中下旬也將正式上線外骨骼機器人，該景區相關負責人介紹，後續景區正式運營時，收費將控制在每小時30至40元人民幣，也會考慮設置長陡坡和長階梯路段的9.9元嘗鮮體驗等多種收費模式。湖北省鄂旅投旅遊發展股份有限公司正進一步優化「登山神器」的點位設置與收費方案，未來不排除在省內其他景區推廣。

據報導，廬山風景區新任導遊機器狗「途途」上線，會翻滾、握手、比心等等，遊客們紛紛上前與它拍照打卡，就連外國遊客也忍不住讚嘆。有些機器狗在文旅場景的表現還能更「聰明」一點，貴州貴陽黔靈山公園的機器狗不僅能做出比心、倒立等動作，還能隨著口令回答遊客的問題。今年，貴州計畫打造10個文旅大模型應用場景推出「AI遊貴州」，AI BOT貴州巡遊正是一部分。

一名景區資深業者說，之前的智慧景區建設主要服務於景區管理和遊客安全，但最近這段時間，感覺AI機器人真的是個有意識的「人」，非常聰明。馬蜂窩目的地研究院院長也孫雲蕾表示，貴州旅遊推出的AI BOT，能利用其內置的語音識別與馬蜂窩的大數據內容，為遊客提供準確而詳細的信息，目前馬蜂窩訓練的十幾個AI BOT，已正式接入DeepSeek大模型。