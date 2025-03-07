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馬斯克母為何在中受捧？ 網猜：京接觸馬斯克與白宮管道

中國新聞組／北京7日電
在今年2月的紐約時裝周上，梅耶·馬斯克為中國品牌玖姿擔任模特。（取材自X平台）
在今年2月的紐約時裝周上，梅耶·馬斯克為中國品牌玖姿擔任模特。（取材自X平台）

在2024年底，伊隆·馬斯克的母親梅耶·馬斯克至少四次前往中國，為七個品牌代言或擔任模特，其中包括化妝品、羽絨服和按摩設備。她的到來得到了中國官方媒體的宣傳，被外界猜測「中國政府有可能將梅耶視為聯繫馬斯克的管道，再通過她兒子接觸白宮」。

紐約時報報導，現年76歲的梅耶·馬斯克多年來一直在世界各地做模特、演講和宣傳她的回憶錄。但最近，她似乎更受歡迎了，尤其是在美國以外的地方。如今，伊隆·馬斯克對華府價值數以十億計算的軍事開支和對外援助的發放有相當大的影響力，因此她的名氣也有了更大的意義。

長期以來，梅耶·馬斯克因工作需要經常前往美國各地和海外。但「紐約時報」查閱了她過去四年的社群媒體帖子，發現近幾個月來，她在中國的活動有所增加。去年，她代言了五個中國品牌，而前一年，她前往中國主要是為了宣傳她的新書並從事模特工作，還出現在一則廣告中。

儘管她在代言和演講中經常強調自己與伊隆·馬斯克的關係，但沒有證據表明她試圖影響美國政府的政策。也沒有證據表明她接受了與中國政府有關的工作。

監督組織「政府監督項目」的總法律顧問史考特·阿米說，她的活動令外國政府有可能將她視為聯繫伊隆·馬斯克的管道。「讓人擔心的是，」他說，「人們會不會利用她作為跳板，先是接觸她兒子，再通過她兒子接觸白宮？」

最近，她在中國有了一大批追隨者，這樣的成功與她是伊隆·馬斯克的母親不無關係，她兒子在中國是明星。粉絲和商界人士密切關注他科技帝國的發展，研讀他的傳記，希望從中獲得真知灼見。

梅耶·馬斯克所著自傳「人生由我」在中國是暢銷書，她在X平台個人帳號發文說，這也是...
梅耶·馬斯克所著自傳「人生由我」在中國是暢銷書，她在X平台個人帳號發文說，這也是她在中國從事許多模特兒工作、參加活動和演講的原因。（取材自X平台）

馬斯克 白宮 紐約時報

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