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失業又失婚…山東小伙帶1驢1狗徒步到新疆 說不是逃避

中國新聞組／綜合報導
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王慶海出發前的模樣（左）與路途中的他判若兩人。(取材自海報新聞、抖音)
王慶海出發前的模樣（左）與路途中的他判若兩人。(取材自海報新聞、抖音)

創業和婚姻失敗等的打擊，讓山東小伙王慶海決定「出走」。他花一年時間，一人帶著一驢、一狗上路，7000多公里路程，花4、5萬(人民幣，下同)、磨壞了四雙鞋，而這僅是他目標的三分之一。王慶海說，徒步不是逃避，而是「走得更遠才能夠看到更多可能」。他計畫三年內徒步環遊中國，全程要走2萬多公里。

海報新聞報導，說起王慶海出發的原點，總是逃不過人生的煩惱。創業失敗、婚姻失敗，一系列的打擊讓他筋疲力盡，也許走得更遠才能夠看到更多可能。

王慶海說，一開始他一個人走到了華山，一個月後又再次徒步上路，在路上買了一頭毛驢和一隻馬犬，「因為物資太重了，我就弄了個毛驢車，我牽著牠一路走到了新疆。來福是我走到寧夏的時候見到的小狗，我很喜歡，就把牠買下來了，當時牠才兩個月大。」在王慶海的直播中，經常可以看到他跟來福相依入眠。

穿越300多公里的羅布泊，王慶海用了15天，他帶著足夠多的食物，與他的動物伙伴支撐著走了出來。「當時是冬天，氣溫低，我們的水全都凍成冰疙瘩了。我帶著驢的飼料，一些囊還有雞和排骨，以每天大概20公里的速度慢慢走過來了。」王慶海說，幸虧有他的動物伙伴，不然他可能很難徒步過無人區，「就是那種孤獨的窒息感，能把你折磨死。」 

剛上路時，王慶海身邊的人都不支持，覺得他連山東省走不出去，但是他卻一路走到了陝西。後來，他的朋友們開始幫助他，這讓王慶海很感動。「朋友知道我需要資金，他們就給我湊了點錢，說『那你去吧，我們一直看著你。』」

在路上，王慶海也得到了很多好心人的幫助，有老鄉、有陌生人、有大車司機。也有很多人問他：「你這樣有什麼意義呢？」王慶海說：「人生不就是體驗經歷，還有去感受嘛。也許很多人跟我一樣，也想要走出去，但是他們牽絆太多。我也有牽絆，但是既然選擇了這條路，就要堅持走下去。」

徒步至今，王慶海已經穿壞了4雙軍靴。他給自己定的目標是三年走完中國大環線一圈，然後回到山東老家，總里程2萬多公里。目前他已經走到了最難的一段路程，他將從新疆前往西藏，預計還需要四個月的時間。

徒步旅行這一年，王慶海也在用視頻記錄自己的故事。「現在我拍短視頻也有點收入，還有就是網友們的打賞，朋友們的資助以及路上好心人的幫助，支撐著我一路走到現在。」王慶海說，徒步旅行這一年，他大概花了4、5萬元左右，「後期的花費應該不會這麼大，每個月1500元左右就夠了，我覺得全部環遊下來總共也就花費8萬元左右。」

王慶海徒步旅行中的動物伙伴們。(取材自海報新聞)
王慶海徒步旅行中的動物伙伴們。(取材自海報新聞)

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