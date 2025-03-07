杭州女2年點同一家外賣606次 米粉店用這1味抓住饕客心

牛肉鍋燒滷粉。（取材自紅星新聞）

浙江杭州有家開了近10年的桂林米粉店，店裡有很多復購率很高的客人，其中有一位蘇女士，向這家店兩年內點了606次外賣，吃到老闆都感動。

據紅星新聞報導，這家米粉店的老闆陶君來自桂林靈川。2016年，杭漂多年的他，苦於對家鄉味道饞而不得，於是萌生出自己開一家桂林米粉店的想法。加上彼時大女兒剛滿周歲，他想從頻繁的出差中抽身，陪伴女兒成長，於是辭掉了原本穩定的工作，盤下了一家店面，成了米粉店老闆。

「小桂林」米粉(河濱公寓店)。（取材自紅星新聞）

去年6月，陶君在外賣平台後台發現，店裡有很多復購率很高的客人，20多次、103次、112次、148次，還有一位566次，其中有一位蘇女士竟高達606次。陶君在視頻中向網友們徵求意見，如何向這些「衣食父母」們表示感謝。網友們建議他不要上門打擾客人，好好做好米粉，等他們來吃就行了，陶君最後決定，還是不打擾客人們為妙。

今年2月中旬，陶君微信 上一位女客人給他發了消息，告訴陶君她搬家了，剛好超出了米粉店的點單範圍，希望老闆能調整範圍，讓她可以點到外賣。遇到這樣的鐵桿顧客，陶君立刻聯繫外賣平台的業務員，根據女客人的新地址略微擴大了一些範圍，滿足了她的要求。

幾天以後，陶君通過對比新舊地址發現，這位客人就是以前點了606次的蘇女士，他隨即向蘇女士表達了感謝，但擔心打擾對方，只是往她的外賣裡加了一份雙皮奶，略表心意。陶君並發了一個朋友圈，內容就兩個字——「破案」，告訴朋友們他找到了這位兩年內累計點了他店裡606次外賣的客人。

老板陶君。（取材自紅星新聞）

查詢這家米粉店的外賣平台後台數據發現，累計復購500單以上的客人有10來位，近日有一位蔡女士已經打破了蘇女士的紀錄，達到了665次。陶君分析原因，這些超高復購率的客人大概率是他的老鄉，經常早上點單，因為早上吃米粉是桂林人的生活習慣；從客人點單也能看出桂林人口味喜好，比如蘇女士常要求在米粉裡加粉腸。

陶君的米粉究竟有多好吃，能讓客人們吃不膩？他認為，客人們反覆點單是大家的口味相近，因為即使在桂林，不同的地區米粉的口味也不同。陶君選擇從老家運食材，自己在店裡加工。

桂林米粉除每家不同的滷水，還有一樣精華——鍋燒。在陶君的店裡經常可以看到炸鍋燒的誘人場景，肥瘦相間的帶皮五花肉滷過以後，下油鍋炸成一塊金黃酥脆的大肉。吃之前「唰唰唰」乾淨俐落的大刀切片，香酥脆韌的鍋燒整齊地碼放在粉上，寡淡的米粉即刻豐腴起來。酸筍是桂林米粉不可或缺的配料之一，店裡一個阿姨專門負責炒酸筍，免費加，一天能用掉幾十斤。