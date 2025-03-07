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中國探明新油田 東部增1.8億噸頁岩油儲量

中國新聞組／北京7日電
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中國探明新油田，中國石化表示，經中國自然資源部油氣儲量評審辦公室評審認定，中國石化新興、溱潼油田均為典型的陸相斷陷盆地頁岩油田，新增探明地質儲量1億8027萬4900噸，標誌著中國東部陸相斷陷盆地兩個頁岩油田的誕生。

中新社報導，這也是按照新頒布的《頁岩層系石油儲量估算規範》，中國首批認定的頁岩油探明地質儲量。

新興油田位於渤海灣盆地濟陽坳陷，溱潼油田位於蘇北盆地。評審認定，兩個油田頁岩地層均具有壓力高、可壓性好的特點，且單井產量高、試採效果好、穩產時間長。新興油田埋深2900米至4000米，脆性礦物含量高，儲層具有良好的開發價值。溱潼油田埋深3430米至4560米，開發潛力好。

評審認定，兩個油田頁岩油均賦存於古近系斷陷湖盆深水湖泊相富有機質頁岩中，厚度大、面積廣、分布穩定、埋深較大，頁岩紋層發育、幾乎沒有砂岩或碳酸鹽岩等夾層。其發育分布特徵不同於北美海相沉積盆地，具有年代新、成熟度低、斷裂複雜、礦物成分特殊及高溫高壓等特點，勘探開發難度堪稱世界級，且無經驗可借鑒。

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