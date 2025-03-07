廣州開全中國首個老年大學DeepSeek班 名額「秒光」

廣州老年大學日前開設全中國首個老年大學DeepSeek班。(視頻截圖)

DeepSeek 到底有多火？連老人家都超愛。廣州市老年幹部大學（廣州老年大學）日前開設了全中國首個老年大學DeepSeek班，「同學」們超級熱情，60個名額一分鐘「秒光」。

廣州市網信辦官方澎湃號報導，為讓老年學員深入了解和熟練使用DeepSeek，提升信息獲取效率，同時通過學習AI 圖片、視頻製作相關軟件，能夠獨立完成AI繪畫和視頻作品，便利、豐富老年生活，廣州市老年幹部大學（廣州老年大學）開設全國老年大學首個DeepSeek班。

課程名稱為DeepSeek與AI作圖，上課形式為網課，招生人數限60人，學費：350元人民幣(約48美元)/人/期（不含教材費），上課時間為每周二上午9時到11時。

招生對象為年滿50周歲（身份證出生時間1975年12月31日前）至80歲（身份證出生時間1945年1月1日後），具備完全行為能力，身心健康，能夠堅持完成學習任務的老年人，且有一定電腦基礎和剪映電腦版基礎。

據了解，DeepSeek班已招滿60名學員，而且應要求增開了一個班，報名人數也是爆滿。