我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喻砍人像手術刀一樣精準 馬斯克要議員別怪他裁員

南韓總統尹錫悅獲釋 法院裁定撤銷逮捕 保釋期間續受審

廣州開全中國首個老年大學DeepSeek班 名額「秒光」

中國新聞組／北京7日電
廣州老年大學日前開設全中國首個老年大學DeepSeek班。(視頻截圖)
廣州老年大學日前開設全中國首個老年大學DeepSeek班。(視頻截圖)

DeepSeek到底有多火？連老人家都超愛。廣州市老年幹部大學（廣州老年大學）日前開設了全中國首個老年大學DeepSeek班，「同學」們超級熱情，60個名額一分鐘「秒光」。

廣州市網信辦官方澎湃號報導，為讓老年學員深入了解和熟練使用DeepSeek，提升信息獲取效率，同時通過學習AI圖片、視頻製作相關軟件，能夠獨立完成AI繪畫和視頻作品，便利、豐富老年生活，廣州市老年幹部大學（廣州老年大學）開設全國老年大學首個DeepSeek班。

課程名稱為DeepSeek與AI作圖，上課形式為網課，招生人數限60人，學費：350元人民幣(約48美元)/人/期（不含教材費），上課時間為每周二上午9時到11時。

招生對象為年滿50周歲（身份證出生時間1975年12月31日前）至80歲（身份證出生時間1945年1月1日後），具備完全行為能力，身心健康，能夠堅持完成學習任務的老年人，且有一定電腦基礎和剪映電腦版基礎。

據了解，DeepSeek班已招滿60名學員，而且應要求增開了一個班，報名人數也是爆滿。

DeepSeek AI

上一則

香蕉煎餅、芝麻糊…米其林必比登 港66餐廳澳11店入選

下一則

船商憂美中角力 抵港遠洋船次比4年來跌3成 差過疫情

延伸閱讀

聯邦2.5億元或取消 賓大擬減1/3博士生

聯邦2.5億元或取消 賓大擬減1/3博士生
慶祝婦女月 加州大學洛杉磯分校宣傳女性成就

慶祝婦女月 加州大學洛杉磯分校宣傳女性成就
DeepSeek破解率100% R1上市2天就被破解 衍生效應曝光

DeepSeek破解率100% R1上市2天就被破解 衍生效應曝光
洛縣大學員工聯手虛報工時 涉詐數萬元

洛縣大學員工聯手虛報工時 涉詐數萬元

熱門新聞

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米這款不銹鋼杯賣爆有何魔力？ 雷軍：補貨中

2025-03-04 20:11
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30
3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
網傳花魁視頻。（視頻截圖）

到底多美？長沙「頭牌花魁」吸40嫖客擠爆小巷 網友圍觀

2025-03-06 04:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30

超人氣

更多 >
中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰

中嗆什麼戰都奉陪到底 美防長：已準備好開戰
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒

「我希望川普驅逐你們」俄州餐館顧客帳單留言引憤怒
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標

國會預算處：紅藍卡白卡經費都要刪減才能達成預算目標