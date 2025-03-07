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中製AI一夜炸裂／Manus內測碼炒到10萬元 「炸傷」自己？

中國新聞組／北京7日電
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Manus的研發團隊負責人季逸超。（取材自長江日報／Monica.im網站供圖）
Manus的研發團隊負責人季逸超。（取材自長江日報／Monica.im網站供圖）

繼DeepSeek後，又有中國國產AI一夜刷屏，這次是中國AI團隊Monica推出的Manus，其內測邀請碼因此甚至被炒到10萬元人民幣（約1.3萬美元），但因產品尚未公開，邀請碼有價無市。由於其一夜炸裂源頭來自多家自媒體齊發文力挺，引來「饑餓營銷+套殼炒作」質疑，該公司為此兩次澄清道歉，仍被網民調侃「國產之光半天就翻車？」，「沒炸醒AI圈先炸傷了自己」。

來源：YouTube

據新浪科技報導，3月6日凌晨，Monica宣布推出全球首款通用型AI智能體產品Manus，迅速引爆科技圈。一些媒體將Manus提升到了「AI Agent 『GPT時刻』到來」的高度，直言其炸醒了整個AI圈。A股市場上，新開普、漢得信息等AI智能體概念股快速漲停，引來市場狂歡。

然而，由於該產品採用邀請碼制度，目前也處於內測階段，除了部分拿到內測碼的人分享過一些用戶實例外，多數湧入Manus官網想體驗的用戶均被「擋在門外」，業界和網上開始出現了大量的質疑聲音。

多位媒體人發文諷，「Manus這家Al Agent公司很捨得鋪設市場營銷費用，搞一群科技媒體和KOL轉發點讚，想搞個大新聞，原來創始人是連續創業者啊」、「一早起來很多家科技媒體和大V都很大標題發一個叫作Manus ai產品，第一次聽說」，且搜尋外網該產品似沒有任何傳播，質疑是「饑餓營銷」。

對此，Manus AI合夥人張濤在社交平台回應稱，「我們從未開設任何付費獲取邀請碼的渠道，我們從未投入任何市場推廣預算，內測期間系統容量有限，我們將優先保障現有用戶的核心體驗，並逐步有序釋放邀請」。

隨後又進一步解釋稱，「我們完全低估了大家的熱情，一開始的初心只是分享一下在探索agent產品形態過程中的階段性收獲，因此服務器資源完全是按照行業裡發一個demo的水平來準備的，根本不曾想到會引起如此大的波瀾」，並致歉。

也有拿到邀請碼的內部人士在實測後吐槽道：「我的兩個任務已經跑了一個半小時了，進程還沒跑完一半。」認為市場對Manus的評價看來均不夠全面，「還得讓子彈飛一會兒」。

另據觀察者網報導，Manus還未公開上線，國內一些頭部AI自媒體卻幾乎在同一時間蜂擁發文，宣傳它的實力輾壓OpenAI，甚至不惜使用「載入史冊」等詞，並「不約而同」地把Manus關聯到「國家科技實力象徵」，喊出「2025，東方破曉」這樣的口號。

在自媒體的宣傳中，不少人宣稱是Manus團隊的朋友，通過人脈獲取了邀請碼。在宣傳文案中，Manus的評測絕大部分都是對官方宣傳案例的各種解析。有開發者質疑，Manus是否僅為海外技術的「本土化套殼」？其「自主性」是否被過度誇大？

2016年10月的肖弘（右二）和創業團隊。（取材自華科大啟明學院官網）
2016年10月的肖弘（右二）和創業團隊。（取材自華科大啟明學院官網）

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