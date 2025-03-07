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中誕生新AI黑馬「Manus」能獨立幹活 稱可寫網頁、找房

記者謝守真／綜合報導
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中國團隊所發布的Manus暴紅。（取材自中國新聞周刊/視覺中國圖）
中國團隊所發布的Manus暴紅。（取材自中國新聞周刊/視覺中國圖）

6日凌晨，是全球科技圈又一個不眠之夜。一個由中國團隊研發、名叫Manus的國產AI產品開啟部分內測。Manus是全球首個通用型AI Agent（自主智能體）產品，可像專業級秘書一樣，懂獨立思考、規畫並執行複雜任務，包括寫網頁、找房子、分析股票等。測試顯示它在性能方面超越OpenAI同類產品，創下GAIA基準測試新紀錄。

來源：YouTube

據鈦媒體報導，Manus由中國公司Monica.im團隊研發，而Manus的名字源自拉丁語「Mens et Manus」（寓意「mind and hand」，即手腦並用），其設計哲學強調「知識不僅要在腦中，更要用手執行」。身為全球首款通用型AI Agent，Manus的定位遠超傳統聊天機器人或任務助手，其核心能力在於從目標設定到成果交付的全部自主執行，可媲美人類專家的思考與行動能力。

快科技提到，比起其他同樣能操作多任務或能幫忙點外送訂飯店的Agent，Manus涵蓋更多領域和達成更高的執行品質。不論用戶需要深入的市場研究、繁瑣的文件批量處理、個性化的旅行規畫還是專業的數據分析，Manus都能透過獨立思考和系統規畫，在其虛擬環境中調用如編寫並執行代碼、智能瀏覽網頁、操作各類網頁應用等各類工具，Manus已超越其他AI，能獨立思考並採取行動。

據悉，官方放出約40個案例，展示Manus在多領域的應用能力，包括個性化旅行規畫、股票分析、教育課程開發、保險政策比較、B2B供應商採購、財務報告分析、公司名單整理、在線商店運營分析、活動解釋圖製作、面試安排、潛在客戶尋找，以及記者會提詞器製作。

與Manus同步出圈的還有一段四分鐘的視頻演示。在展示中，Manus能像一個專業招聘人員一樣解壓文件包，並為文件包中的十份簡歷做亮點標注和排序推薦。另一案例中，還能結合家庭收入和孩子上學需求，在紐約篩選安全社區並推薦房產。

財聯社指出，Manus在具權威性的GAIA基準測試中取得了SOTA（State-of-the-Art）的成績創下新紀錄，顯示其性能遠超OpenAI同類產品。其自主任務執行能力涵蓋金融分析、教育課件生成、工業設計等場景，單任務平均調用5.3個專業工具，複雜專案首次完成率突破78%，進一步證明AI自主智能領域邁出了重要一步。

值得一提的是，Monica.im創辦人肖弘是位中國年輕的創業家，才32歲，比40歲的DeepSeek創辦人梁文峰還年輕。肖弘自2015年大學畢業後，便開始了創業之旅，2022年隨大模型浪潮興起，正式創立Monica，專注海外市場。透過推出獨立開發者產品ChatGPT for Google，Monica迅速完成冷啟動，並獲大量用戶。

【閱報祕書】AI Agent 自主處理決策

AI Agent是一種能自主感知周遭環境、通過內在的智能處理進行決策、執行相應行動以達成特定目的的智能實體。其特點在於自主性，即不依賴持續的人為指令，可依據任務需求自我調整策略。

大公報報導，2023年，中國AI Agent市場規模為554億元人民幣（約76億美元），預計至2028年將達8520億元，其年均複合增長率為72.7%。

目前，AI Agent已較大範圍落地電商、教育、旅遊、酒店、客服領域。在電商領域，AI Agent主要應用於智能客服和導購；在教育領域，AI學習機器人和助理得到廣泛應用；在旅遊業中，AI Agent可實現智慧旅遊服務，如智能規劃、實時導覽和商品推薦等。此外，AI Agent在客服支持、酒店服務等領域發揮作用，帶來傳統行業的轉型升級。AI Agent技術還被應用於網紅形象及IP內容製作。目前，中國的個人網紅博主數量達2000萬人至3000萬人，其需求量巨大。

Monica.im創辦人肖弘是位中國年輕的創業家，才32歲。（取材自鈦媒体App...
Monica.im創辦人肖弘是位中國年輕的創業家，才32歲。（取材自鈦媒体App）

AI Manus 電商

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