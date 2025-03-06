Mayday…東航爆機長執飛時口吐白沫 急返降後業者澄清

返降機場。（取材自微博）

中國東方航空4日一班從哈爾濱飛往南韓 首爾的客機，起飛後突然折返。據多家媒體報導，由於機長「空中失能」，出現口吐白沫，身體抽搐等症狀，航班在發出「Mayday」的求救訊號後緊急返航。哈爾濱機場指揮中心因此啟動三級應急響應。網傳東航 回應指網上傳言不實，是「航司原因」，但未見進一步具體說明。

綜合瀟湘晨報、香港 01報導，出事的東航MU9845班機，為一架空中巴士A321客機，4日下午5時09分從哈爾濱起飛，但起飛不久，副機長通知塔台「機長失能」，約在5時46分許重新降落哈爾濱。東航在更換飛機後，航班於晚上9時許重新出發、至深夜11時許才飛抵目的地。

飛行員每年都會經歷極其嚴格的身體檢查，但還是有發生意外的可能。一名在國內一家大型航空公司從業五年的飛行員周周（化名）表示，尤其在起飛和降落的關鍵階段，一旦操縱飛機的飛行員發生了意外，喪失了對飛機的操控能力，並且沒有被及時發現時，極其危險。

他表示，「『空中失能』並不意味著飛行員直接昏厥，還有些雖然看上去一切如常，但其實已經因短暫性癲癇喪失了意識等。」這種沒有被及時發現的「失能」現象才是最危險的。

周周表示，飛行人員出現「空中失能」狀況雖然很少，但也時有發生。所有的飛行人員和航空公司都對於「空中失能」有著明確的認識和處置方式，每架航班上也都配備了各種應急裝備和藥品，包括心臟除顫器、氧氣瓶、膠帶紗布、各種藥品等，在最大限度上保障每位乘客的生命財產安全。