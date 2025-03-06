北京-莫斯科列車試跑 旅遊業興奮：商機可期

俄鐵公司表示，中國在疫情後首次開展北京-莫斯科客運列車試運行。（取材自俄羅斯衛星通訊社）

俄羅斯 鐵路公司近日發布消息稱，3/4次北京—莫斯科國際旅客列車已開始試運行，該列車在北京—烏蘭巴托—莫斯科間往返行駛，試運行時間為今年2月25日至3月11日。

觀察者網報導，此前受全球疫情 影響，中俄兩國之間的客運列車於2020年停運，中國國家鐵路集團運營的北京—莫斯科3/4次列車也停止運行；此次試運行的列車為疫情後首次開通的北京到莫斯科國際列車。該班列由12節中國製造的車廂組成，具體車廂配置為：6節普通車廂、2節軟臥車廂、1節工作人員車廂、1節行李車廂以及2節電源車。

北京-莫斯科客運班列的恢復，將為俄羅斯和中國之間鐵路旅行的未來鋪平道路，也象徵著各國國際旅行動態的全面恢復。

俄羅斯鐵路公司表示，列車上隨行有中俄雙方的技術專家。試運行結束後，將根據結果決定是否可以在俄羅斯鐵路基礎設施上正式運行這些車輛，同時確定北京—莫斯科3/4次列車的定期運行方案。

美國Evrimagaci網站報導，這列期待已久的列車在全球疫情後再次連接中國和俄羅斯，該火車從北京到莫斯科大約需要六天時間，在漫長但風景優美的旅程中，遊客可以體驗到多樣的風景和文化，引起旅遊業界關注。

中俄兩國相關機構和旅行社都在密切關注3/4次跨境列車的運行情況，希望該列車能夠長期運行，並能帶來潛在的經濟增長。