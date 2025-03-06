離譜…中1美妝博主產前1天才知懷孕 還抽菸、高空彈跳

圖為博主自述畫面。(視頻截圖)

中國一名美妝博主在網上分享，自己去年底躺在床上玩手機，忽然發現自己下身出血，到醫院檢查才知道已經懷孕8個月(34周)，隔天就生下了寶寶。這種「無徵兆3天當媽」的懷孕經歷讓網友嘖嘖稱奇，而負責接生的醫院也證實這個消息。

瀟湘晨報報導，美妝博主「婷婷與芃芃」表示，她曾有無套性行為，事後服用了緊急避孕藥，自測早孕試紙結果為陰性。而孕婦常有的孕吐、情緒不穩定、長妊娠紋、胎動等孕期反應，「婷婷與芃芃」完全沒感覺到生，讓她覺得「這個世界好像是一個巨大的bug！」

在不知道懷孕的情況下，「婷婷與芃芃」甚至曾去高空彈跳、搬過重物，工作壓力大的時候還會抽菸。

「婷婷與芃芃」生孩子所在的昆山市中醫醫院工作人員表示，他們了解到的情況與博主在網上所述基本一致。

網友紛紛表示驚奇：「八個多月不來月經？」、「看來母胎倆都是在鬥智鬥勇，懷了個哪吒，直到實在住不下了就橫空出世」、「自己的肚子變大自己不知道嗎？」、「應該是太胖了，胎動不明顯」」

天底下還會有這樣「沒感覺」的孕媽嗎？溫州醫科大學附屬第二醫院婦產科醫生劉海玲稱，有些女性在懷孕早期可能沒有噁心、嘔吐等明顯的妊娠反應，而且月經停止也可能被忽視或誤解為其他因素導致的月經不調。同時由於個體差異，有些女性的身體對懷孕的適應性較強，早期妊娠的信號可能相對較弱或不易察覺。

去年國慶假期間，湖南一名26歲女子自稱痛經到醫院就診。讓她和醫生意料不到的是，她居然是已經懷孕38周的準產婦。情況緊急，果斷進行了人工破膜，接生了一名體重2990克的男嬰，母子平安。