為孫把關食安…湖南老翁「菸盒錫紙」寫建言 獲採納立法

陳俊清和他抽出菸盒中的錫紙寫下的建議。（取材自瀟湘晨報）

中國全國兩會 拉開帷幕，日前湖南湘鄉一位82歲的老人把自己的建議寫在菸盒裡的紙條，被地方立法機關採納，寫進了食品安全條例當中。

央視報導，2024年9月，「湖南省食品生產加工小作坊小餐飲和食品攤販管理條例」（下稱「條例」）面向基層徵求意見。82歲的陳俊清為了能按時提交自己的建議，情急之下抽出菸盒中的錫紙，在背面寫下建議：「食品安全很重要，現在外面很多小作坊小攤販都不注重衛生，而我的孫子天天吃這些東西。我覺得在法律方面，一定要重視關注。要加大處罰，衛生有問題的要馬上吊銷營業執照，已經吊銷營業執照了的要規定若干年以上不准再開店子。這樣這些老闆才會在經營的時候更加注重衛生。」

隨後，他將這張紙條遞給湘鄉市昆侖橋街道南津路社區居委會書記張先林。不久後，市裡傳來消息，陳老的立法建議獲得了採納，最終在上述條例中得以成為正式的法律條款。張先林和陳老都獲得了極大的成就感。 就在今年3月1日，這部條例正式實施。

張先林說，陳老的立法建議能夠獲得採納，社區掛牌基層立法聯繫點發揮了作用。陳俊清表示，在他印象中，立法是專業的事情、官方的事情。而現在，自己作為一名普通的社區居民，能夠參加立法工作，感到非常榮幸。