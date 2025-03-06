上海設低空無線電頻譜安全專委會 低空經濟添隱形翅膀

上海4日成立低空無線電頻譜安全專委會，為低空經濟發展增添「隱形翅膀」。

中新社報導，上述專委會由上海市經濟和信息化委員會無線電管理處與上海市無線電監測站聯合成立，將展開低空無人機 集群展演等方面的無線電技術研究。

無線電是一種看不見的電磁波，它與人們的生活息息相關。比如無線電頻段中的特高頻是指300MHz（兆赫茲）至3000MHz之間的頻段，這是數位寬頻通信的主幹道，2G、3G、4G移動通信、地面數位電視廣播以及Wi-Fi、藍牙等都使用這段頻率。

上海千機創新文旅科技集團有限公司副總經理嚴志偉在受訪時稱，無線電是實現無人機與地面站或控制端之間無線通信的關鍵技術，它確保了無人機的遠程控制和實時數據傳輸‌。此外，無線電技術還用於無人機的定位、遙控和圖像傳輸等方面，是民用無人機不可或缺的技術手段‌。

上海市經濟和信息化委員會方面表示，低空產業正以前所未有的速度崛起，成為推動經濟增長、科技創新和城市數位化轉型的重要引擎，無線電技術既是其隱形翅膀，也是其安全底座。

根據《上海市低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）》，上海的目標是到2027年建立低空新型航空器研發設計、總裝製造、適航檢測 、商業應用的完整產業體系，打造上海低空經濟產業創新重鎮、商業應用和運營服務重鎮，核心產業規模達到500億元人民幣(約69億美元)以上，在全球低空經濟創新發展中走在前列。