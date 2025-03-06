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「金招薈·校園行」金融業校園徵才 AI背景搶手

中國新聞組／北京6日電
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金融機構走進上海高等院校徵才，「AI+金融」等複合型人才受青睞。圖為2025年上海市春季促進就業綜合性大型招聘會現場。（新華社）
金融機構走進上海高等院校徵才，「AI+金融」等複合型人才受青睞。圖為2025年上海市春季促進就業綜合性大型招聘會現場。（新華社）

第十屆「金招薈·校園行」上海金融行業人才春季校園招聘會4日在上海財經大學舉辦。根據招聘會消息，近年來，金融科技類複合型人才一直是金融單位招聘的重點，擁有人工智慧相關前沿技術的金融人才成為企業爭奪對象。

中新社報導，當天的招聘會吸引了包括大陸國有銀行、保險企業、證券機構、金融科技公司等近70家重點金融單位，以及先進製造、互聯網、諮詢服務、貿易等領域的117家優質企業進校攬才，共計提供用人需求7000餘個，逾1200名學子前來應聘。 　　

「我們的招聘計畫是30人，與去年相比，增加了三分之一。」在招聘會現場，廈門國際銀行股份有限公司上海分行人力資源部招聘經理王佰河表示，此次招聘崗位為青年銀行家計畫，對專業沒有限制。 　　

交通銀行旗下的交銀金融科技有限公司現場發布的招聘崗位包括產品經理、運營經理等業務類崗位和後端開發工程師、AI算法工程師等技術類崗位。

該公司人力資源部人事經理張澤鵬說，今年的目標是招滿100人。 　

基於對最新就業市場趨勢的觀察，主營人力資源服務的中智經濟技術合作股份有限公司招聘專家發現，金融科技（如人工智慧、區塊鏈、大數據分析）和綠色金融（如ESG投資、可持續發展）相關崗位需求大幅增長。金融機構加速數位化轉型，推動科技類崗位擴張，行業更傾向於招聘具備理工科背景的複合型人才，如「金融+科技」或「金融+可持續發展」背景的求職者；同時，傳統投行業務需求縮減，風險管理、合規運營等崗位重要性提升。

人工智慧 就業 投資

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