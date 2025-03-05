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高顏值自閉少年吹陶笛走紅 母：將投身公益不會直播帶貨

中國新聞組／北京5日電
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在舞台上演奏的小岱。（取材自紫牛新聞）
在舞台上演奏的小岱。（取材自紫牛新聞）

社交平台一名「高顏值孤獨症（自閉症）少年」受到廣泛關注；視頻中，他手捧陶笛，吹奏王菲的名曲「世界贈予我的」，清澈的眼神、乾淨的氣質，讓人眼前一亮；視頻引發網友關注，但小岱媽媽表示，感謝大家的鼓勵與支持，但不會利用兒子的熱度進行直播帶貨。

綜合紫牛新聞、紅星新聞報導，這名深圳少年名叫小岱，今年20歲，三歲時，他被確診患有孤獨症，在接受特教訓練時，媽媽發現他的音樂天賦，於是辭職陪伴，帶著他學習陶笛、排簫、架子鼓等樂器，堅持十餘年，音樂讓他變得自信、有主見。網友讚嘆：「彷彿是降落人間的天使，世界贈予你純淨。」

媽媽胡女士全程陪同小岱上課，老師教的東西，她都先學會了再掰碎了教給孩子，「教他學習的過程裡，我自己也學會了不少樂器。」

小岱學會的第一個樂器是葫蘆絲（葫蘆簫），胡女士稱，「我記得他只上了一次課，回來之後簡單的『小星星』就會吹了，爸爸看到後很驚喜，小岱自己也十分得意，自信心和興趣一下就上來了。」

小學畢業後，小岱上了特殊學校，每天學習之餘就去上音樂課，音樂成了他生活裡非常重要的一部分，也讓他慢慢地變得自信起來。

2020年開始，胡女士會給小岱拍一些演奏的視頻發到網絡平台，顏值很高的小岱憑藉視頻走紅；2023年，小岱還受邀參與浙江衛視「天賜的聲音」節目，在張韶涵與周深合唱時，用陶笛伴奏。

胡女士強調，小岱不是家庭的負擔，「有他的陪伴，我們很幸福」；談到未來規畫，小岱媽媽表示，希望帶著小岱投入公益事業，幫助更多「星星的孩子」。

小岱正在演奏陶笛。（取材自紫牛新聞）
小岱正在演奏陶笛。（取材自紫牛新聞）

王菲

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