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杭州男飆特斯拉時速226㎞還拍片上傳 吊照罰2000元

中國新聞組╱綜合報導
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男子駕駛特斯拉在高速上飆車，時速超過200公里，還拍視頻炫耀。（取材自都市快報）
男子駕駛特斯拉在高速上飆車，時速超過200公里，還拍視頻炫耀。（取材自都市快報）

近日網傳一名男子在G56杭瑞高速開特斯拉飆車，時速竟高達226公里，在網路上引發關注；杭州公安高速交警支隊一大隊表示，今年1月就對這名駕駛員進行處理，該名90後駕駛員被吊銷駕照兩年，罰款2000元（人民幣，約276美元），「是頂格處罰」。

都市快報橙柿互動報導，網上熱傳的信息，除了當時該名駕駛超速飆車的視頻，還有司法鑒定所對當時高速路段測速以及現場分析的相關截圖。

截圖顯示，該駕駛被高速交警傳喚後，一開始還不承認，但交警把視頻拿去檢測後，測出來時速超過200公里。

視頻是由駕駛本人分享到車友群中，並表示「我高速才開226，被舉報了」「我一開始沒承認，他們拿去檢測了，太專業了」。

司法鑒定意見書顯示，2024年12月3日14時，在G56杭瑞高速，該浙A車牌的小型轎車涉嫌在高速公路上行駛超過規定時速50%的（限速標誌標明時速）違法行為。該意見書上最終鑒定，該小型轎車在檢測視頻畫面中的行駛時速為214公里至220.67公里。

據報導，杭州公安高速交警支隊一大隊表示，去年12月在「警察叔叔」App上接到相關舉報信息，隨即委託司法鑒定單位對該駕駛員高速駕駛行為進行核實。「我們也電話通知該駕駛員來接受調查，駕駛為90後，駕駛路段限速為每小時100公里。」

根據最終認定，該駕駛員存在超速行為，交警根據相關規定對駕駛員進行行政處罰，吊銷駕駛證2年，罰款2000元。「這是頂格處罰，駕駛不算新手，當時他開的是一輛特斯拉。」

網友對此紛紛表示，「自己超速還拍視頻，真當警察叔叔們不上網啊」「罰得太輕了」「罰款2000是看瞧不起特斯拉」。

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