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去年11月紐約繳獲 美國還中國41件文藝品 陶說唱俑歸來

中國新聞組╱綜合報導
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美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室返還中國部分文物藝術品。（新華社）
美國紐約曼哈頓區檢察官辦公室返還中國部分文物藝術品。（新華社）

中國流失文物追索和國際間文物返還合作再添新成果；3月3日，中國國家文物局在美國紐約曼哈頓地方檢察官辦公室接收41件文物藝術品；這批文物是在去年11月間，曼哈頓地方檢察官辦公室辦案時查獲，包括玉器、陶器、瓷器、青銅器、建築構件、木雕造像、石雕造像、銅造像等，種類豐富，具有一定的歷史和藝術價值。

綜合媒體報導，據公開資訊，從2009年1月14日簽屬備忘錄以來，雙方已合作並推動20批次共594件流失美國的文物藝術品回歸中國。其中，中國國家文物局與紐約曼哈頓檢察官辦公室開展四批次、93套流失文物藝術品返還合作。

據悉，此次返還的41件中國文物藝術品包括銅搖錢樹和陶座、素面陶鬲、素面帶蓋銅鈁、陶說唱俑等，種類涵蓋玉器、陶器、瓷器、青銅器、建築構件、木雕造像、石雕造像、銅造像等，種類豐富；材質、時代跨度大類，具有多樣化的歷史價值和藝術價值。其中，陶說唱俑與珍藏於中國國家博物館的「明星文物」東漢擊鼓說唱俑極為相似。

這次回歸的文物藝術品於2024年11月由紐約曼哈頓檢察官辦公室繳獲，中國國家文物局接獲消息後高度重視，第一時間開展核查等相關工作，與中國駐紐約總領事館密切協作，在美方職能部門配合下，成功實現文物藝術品回歸。

在紐約接收該批文物藝術品後，國家文物局將適時安排回運，並統籌開展後續的宣傳展示工作。

紐約曼哈頓檢察官辦公室文物非法販運部門負責人馬修博格丹諾斯說：「在流失文物返還領域，需要我們像參加奧運那樣放下差異、成見，為了一個共同目標不斷努力。今天能將41件珍貴文物藝術品返還中國，是一件令人欣喜的事。」

曼哈頓 博物館 奧運

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