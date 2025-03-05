「半路回家」奪建築諾貝爾獎 劉家琨擁獨特美學

2025普立茲克獎建築獎得主劉家琨設計的「西村大院」。(圖／普立茲克建築獎提供 攝影／淺深攝影)

拿下2025年普立茲克(pritzker prize)建築獎的中國建築師劉家琨1956年出生於成都，母親是醫師，他卻表現出對藝術的濃厚興趣。17歲時，劉家琨成為「知青」派往農村工作，22歲時被重慶建築工程學院(現併入重慶大學)錄取，1982 獲得建築學工程學士學位。

他曾短暫任職於成都建築設計研究院，卻又自願到西藏「下放」，沉浸在文學創作之中。回憶年少輕狂，劉家琨形容「當時我最大的優勢就是無所畏懼，以及我的繪畫和寫作技巧」，幾乎放棄了建築師生涯。1993年他參加上海美術館 的大學同學湯華建築展，這才重新點燃了對建築師的熱情，相信「建築環境可以作為個人表達的媒介」。

中國建築師劉家琨拿下2025年普立茲克建築獎、成為繼貝聿銘、王澍之後，第三位拿下「建築界諾貝爾獎」的華人建築師。(圖／普立茲克建築獎提供)

「我是半路回家的建築師！」這樣的經歷讓劉家琨成為中國罕見的「文人建築師」，擁有獨特的價值觀與美學。

1990年代，美麗悠閒的成都吸引一批藝術家來此定居，劉家琨就從幫藝術家蓋工作室著手，逐漸實踐他的理想。

2008年中國發生汶川大地震 。對劉家琨來說，這一年是「地震元年」。他深入災區，為一位在地震中死去的16歲中學生，打造「一個人的紀念館」—胡慧珊紀念館。

2008年發生汶川大地震，2025普立茲克建築獎得主劉家琨深入災區，為一位在地震中死去的16歲中學生，打造「一個人的紀念館」—胡慧珊紀念館。(圖／普立茲克建築獎提供 攝影／家琨建築)

2008年發生汶川大地震，2025普立茲克建築獎得主劉家琨深入災區，為一位在地震中死去的16歲中學生，打造「一個人的紀念館」—胡慧珊紀念館。(圖／普立茲克建築獎提供 攝影／畢克儉)

「再生磚」不只運用於地震災區，更成為劉家琨獲得普立茲克獎的關鍵作品。他將再生磚廣泛運用於上海諾華大廈、四川井坊博物館 和西村大院。「西村大院」獲得普立茲克獎評審團的極高評價。

「西村大院」位於成都青羊區，周邊是大片住宅區。建築面積達約四萬坪，營造出一個公園般的巨無霸院落。劉家琨指出，他把西村大院做成一個書架，讓餐廳等各種商店進駐，「讓商家自己像書本一樣往裡塞」，各自擁有表達空間，卻統整在同一秩序中。

普立茲克獎評審團指出，「西村大院」為自行車和行人提供開放又封閉的空間，宛如一座充滿活力的微型城市，裡面有文化、體育、娛樂、辦公和商業活動，同時允許公眾觀看周圍的自然和建築環境。