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帳篷大的胡慧珊紀念館 普立茲克獎劉家琨：生涯最有意義

中國新聞組／北京5日電
2025年普立茲克建築獎得主劉家琨，2007年拿下第六屆遠東建築獎的上海傑出獎，成為首位獲得遠東建築獎的中國建築師。(本報資料照片)
2025年普立茲克建築獎得主劉家琨，2007年拿下第六屆遠東建築獎的上海傑出獎，成為首位獲得遠東建築獎的中國建築師。(本報資料照片)

中國建築師劉家琨獲得2025普立茲克獎，是繼王澍之後第二位獲此殊榮的中國建築師；澎湃新聞報導，劉家琨出生成都，至今仍在家鄉生活和工作；2008年汶川地震，他全力投入災區重建，以廢墟為原料，加上稻稈、水泥做成輕磚，做為重建材料，劉家琨以「再生磚計畫」獲邀參加威尼斯建築雙年展，也成為獲普立茲克獎的關鍵作品，更催生他迄今體量最小的作品─胡慧姍紀念館。

據報導，劉家琨曾經幾乎放棄建築專業，直到1993年參加大學同窗湯樺在上海美術館舉辦的個展時，才重新燃起對建築的熱情。「我一直渴望能像水一樣，不拘泥於任何固定的形式，滲透到當地的環境和場地之中，隨時間推移，水會逐漸凝固，化為建築—甚至可能演化為人類精神創造的最高形式。然而，它仍保留那個地方的所有特性—無論是好是壞。」

2008年大陸發生汶川大地震，2025普立茲克建築獎得主劉家琨深入災區，為一位在...
2008年大陸發生汶川大地震，2025普立茲克建築獎得主劉家琨深入災區，為一位在地震中死去的16歲中學生，打造「一個人的紀念館」—胡慧珊紀念館。(圖／普立茲克建築獎提供 攝影／家琨建築)

報導指出，劉家琨不喜歡採用成品建材，更青睞傳統工藝，經常使用本地原材料來實現建築的經濟性和環境友善性，他從2008年汶川地震的廢墟中回收利用，並用當地麥稈纖維和水泥進行強化，生產出物理強度和經濟效益均高於原生材料的磚塊。這種「再生磚」被廣泛用於諾華大樓、水井坊博物館和西村大院等項目（後者是他體量最大的作品）。

再生磚。（取材自微信）
再生磚。（取材自微信）

2008汶川地震後，劉家琨到一線去賑災，遇到悲痛欲絕的劉莉夫婦，他提出一個想法：給胡家女兒胡慧姍捐贈一個紀念館； 「不做大工程，做個小的，只紀念個人，展出姍姍的遺物。」胡慧姍紀念館是他迄今體量最小的作品，其意義不僅在於紀念在地震中遇難的一名15歲女孩，也銘記整個國家的集體哀思。

劉家琨說，建造這座紀念館，是為了幫助劉莉夫婦紀念他們的女兒，也是為了紀念地震中逝去的普通人的生命。紀念館被劉家琨設計成災區最常見的賑災帳篷的造型，19平方米剛好和一個帳篷差不多大。

他說，這不算靈感，也談不上構思，就是一種本能的情緒反應；「因為，一想到這場災難，最直接的記憶就是帳篷。」紀念館內部被刷上了胡慧姍生前最愛的粉紅色。劉家琨不想把它弄得悲悲戚戚，「你可以把它想像成一個15歲女孩的閨房，或者天堂，她可以永遠住在裡面。」

如果從建築美學來講，胡慧珊紀念館或許十分普通，沒有任何華麗的裝飾、炫技的設計，只有如帳篷形狀般的灰泥製外殼，保護內部柔美、嬌嫩的粉紅色空間。但劉家琨卻說：「這是我設計生涯中最有意義的事情。」

2008年發生汶川大地震，2025普立茲克建築獎得主劉家琨深入災區，為一位在地震...
2008年發生汶川大地震，2025普立茲克建築獎得主劉家琨深入災區，為一位在地震中死去的16歲中學生，打造「一個人的紀念館」—胡慧珊紀念館。(圖／普立茲克建築獎提供 攝影／畢克儉)

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