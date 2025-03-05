29元2個 小米不銹鋼直飲杯賣爆 雷軍：趕工補貨中

小米商城「不銹鋼直飲杯」上線不久，就被搶購一空。（取材自極目新聞）

小米 商城此前上架了一款「不銹鋼直飲杯」，瞬間引發全網熱議。這款產品，上線不久就被搶購一空，甚至一度登上熱搜榜。

極目新聞報導，小米創辦人、董事長兼執行長雷軍在直播時，回應了「29元(人民幣，約3.9美元)2個的不銹鋼直飲杯賣爆」。他表示，以前辦公室裡有很多一次性紙杯，既不環保又浪費。後來他們用Ultra的閃電黃製作了一個不銹鋼紙杯，沒想到銷量達到了預期的三倍，正在讓生產線補貨。

據介紹，這款產品不銹鋼直飲杯容量為350ml，採用奧氏體不銹鋼（304），可緊密疊放，既保留了不銹鋼的耐用性，又具備一次性使用的便捷性，適合戶外活動、旅行等場景。

相比於傳統紙杯，它更環保，因為可以多次清洗使用，相比於普通不銹鋼杯，它更輕便，適合臨時使用。

目前，這款產品在二手市場上被不少商家加價售賣，標價49.9元至188元（兩個）不等。

此前2月27日的發布會上，小米推出了新款高性能電動轎跑——SU7 Ultra，以遠低於預期的52.99萬元起售價震驚了市場。當晚，雷軍宣布小米SU7 Ultra開售兩小時，大定突破1萬台，提前完成全年這個不小的銷售目標。

目前，小米SU7 Ultra人氣火爆，試駕預約需要排隊。整個試駕過程中，銷售的手機不斷收到客戶預約消息，銷售稱：「如果現在才預約，可能今天就排不上了。」

有網友分析，如今小米不銹鋼直飲杯銷量超三倍賣爆，與目前大火的小米SU7 Ultra不無關係。