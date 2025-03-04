1平米16萬 上海靜安「迷你」地塊成中國新地王

上海靜安區土地賣出1平方米16萬元的天價，刷新中國地王紀錄。圖為上海市靜安區談家橋城市更新項目建設工地。（新華社資料照片）

全中國單價地王紀錄，再次被刷新。打破這一紀錄的，是一宗面積不大的「迷你」型地塊。

財聯社報導，上海2月25日以協議方式出讓位於靜安區兩宗地塊，分別為靜安區靜安寺社區C050101單元095-7地塊和095-9地塊，其中，095-7地塊出讓價格4萬8717萬元(人民幣，下同)，樓面價高達一平方米16萬1101元。這兩宗地的意向用地者，均為上海靜投置新城市更新建設有限公司。

「本次出讓的地塊，面積並不大。之所以引發廣泛關注，主要是因為其中一宗宅地單價比較高」，一位房地產 分析師表示。業內人士認為，該地塊未來可能會被開發為風貌別墅，其價格有望成為上海房價 新的「天花板」。

據了解，上述靜安寺社區宅地對於保留保護建築，提出了明確要求：095-7地塊內需要保留的歷史建築建築面積不小於2858平方米，為里弄建築，計入擬出讓地塊的容積率，房屋用途為居住，應結合實施方案進行細化甄別，採取保護修繕、保留改造和更新改建等保護更新方式，具體以建設項目規畫管理階段審定的方案為準。

「值得一提的是，該地塊出讓成功，其樓面價超過了綠城去年拿下的徐匯濱江住宅用地。」58安居客研究院院長張波表示。

在2024年8月7日上海舉行的土拍活動中，徐匯區斜土街道地塊經過72輪激烈競價觸達地價上限後，進入搖號環節。最終，綠城以48.05億元的價格斬獲該地塊，成交樓面價一平方米13萬1045元，溢價率30%。該地塊超過融信於2016年保持的一平方米10.03萬元樓面價紀錄，成為當時的全國單價新「地王」。

「由此來看，靜安寺社區該宅地不僅刷新了上海樓面價紀錄，也刷新了國內單價地王的紀錄。全國單價地王紀錄再次被打破，將對提振市場信心、強化市場預期，起到一定作用。」張波稱。

中指院上海數據總經理張文靜也認為，房企聚焦上海等核心城市區域優質宅地的拿地邏輯，在提升土拍市場熱度的同時，也將進而帶動新房市場預期，助力市場回穩。