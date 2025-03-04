以為戀愛了...廣東36男為「同一女」背百萬房貸

男子們為了和「女友」結婚，被誘導到同一小區買房。（視頻截圖）

廣東惠州有至少36名男子表示，自己為了迎娶女友，背負百萬(人民幣，下同)房貸買房，但女友隨後失聯；奇怪的是，這些男子買的房都集中在幾個社區，甚至失蹤的前女友也疑似是同一人。網友推測，這應該是一起由房地產開發商主導的「殺房盤」。

廣東廣播電視台報導，爆料者阿姚說，他和這位自稱為「劉佳」的女子在交友平台認識，對方自稱是湖南人，30歲，在深圳從事電商工作。阿姚表示，劉佳非常溫柔、賢慧、顧家，像完美女友，兩人很快就確定了戀愛關係。但除了阿姚，至少有三位男士說，去年4、5月，劉佳與自己都到了談婚論嫁的程度，劉佳更一再強調，要先買房再見家長才能同居。

為了引誘男方買房，劉佳甚至願意出3萬元的定金作為首付，並「強烈推薦」惠州仲愷高新區玖璟台、昊藝尚苑等小區，而這些樓盤開發商當時也推出高達十多萬的所謂購房補貼。但在辦理房產證時，劉佳就以各種理由拒絕加自己的名字，而購房手續辦好後，立即開始態度冰冷，沒過多久就人間蒸發。另一位當事人小王說，「劉佳以各種理由說忙，不了了之，(所有人)都是這樣，微信 、電話拉黑(封鎖)。」

阿姚初步統計，在惠州仲愷高新區玖璟台、昊藝尚苑等小區，涉嫌被「前女友」騙來買房的至少有36位業主，大多30歲左右，都是來自深圳的工薪階層，「戀愛」時長通常不超一個月。一套流程走完後，開發商賣了房，中介拿到了佣金，留下給這些男士們的是百萬房貸，以及因為通勤太遠而無法居住的空房。

阿姚說，自己現在每個月都要還4100元貸款 ，自己在深圳也有房租要繳，家裡還有長輩要照顧，「現在也不敢談女朋友了」。

事件曝光後，引發網友討論，「一看就是懂男人心理的團隊做的」、「這下子劉佳應該是年度銷冠了吧」、「以前有殺豬盤 ，現在竟然有殺房盤」；也有人認為受害者不值得同情，「交往一個月就要見家長、買房？真懷疑是抱著什麼樣的目的。」