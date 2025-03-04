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新房未住變舊房…杭州女400萬買房 遭擅改「樣板房」帶客參觀

中國新聞組／綜合報導
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肖女士購買的新房，被用作樣板間對外宣傳。（取材自杭州交通91.8）
肖女士購買的新房，被用作樣板間對外宣傳。（取材自杭州交通91.8）

「我的房子怎麼突然變成了樣板房？」近日，市民肖女士向杭州交通91.8杭幫俠反映，她在蕭山區西房宸樾世際軒小區購買了一套商品房，新房尚未交付，開發商卻在未提前告知的情況下，對房子進行裝潢，改作「樣板間」，用於房產推薦及展示項目品質，買的新房還沒入住就變成了「舊房」。

杭州交通918報導，肖女士於2024年8月購買該小區4棟303室住宅，總價約400萬元(人民幣，下同，約55萬美元)，合同約定為硬裝交付，交付時間為2026年12月。今年年初，肖女士途經小區時，發現她購買的這套房子裡亮著燈，上樓後撞見銷售人員帶客參觀，屋內已布置全套軟裝，包括床、桌椅及裝飾壁畫等。

肖女士在網路平台查詢發現，早在2024年12月，有銷售發的房屋推銷視頻中，她購買的303室已被用作樣板間對外宣傳。並且業主群裡也有業主告訴肖女士，自己看房時的樣板房已經是303室了。肖女士生氣地說：「我買房的時候，樣板房是在樓下的203室，並且合同裡也約定寫明了樣板房是203室，開發商什麼時候將原本位於2樓的樣板間軟裝全部轉移上樓的？我完全不知情啊！」

肖女士看了看自己未來的「新家」，有些心痛：「開發商在沒經過我同意的情況下，對房子進行了軟裝並且用於商業行為，他們還在牆面鑽孔安裝掛鉤和壁畫，導致牆紙破損。」

發現情況後，肖女士立即聯繫了銷售人員，對方表示自己也才剛剛知情，忘了告訴肖女士。開發商杭州鑫寧置業有限公司的工作人員和肖女士協商：可以把裝潢、家具全部搬出去，然後將房子恢復原樣，有損傷的位置進行翻新，在房屋正式交付之前都會全部弄好。

在後續協商中，開發商表示，還想繼續用肖女士的房子作為樣板間，後期方便供其他客戶參考及銷售，肖女士表示：「他們用我的房子去盈利了，我希望根據使用時間來計算租金，並且他們之前的行為屬於違規操作，算上房屋損耗及部分折舊的費用，我希望開發商賠償12萬。」

肖女士提出解決方案後，開發商方面予以否認，肖女士說：「對方跟我說，房子交付前他們有使用權，不會給我錢，讓我自己走法律途徑。」

律師方堯指出：「儘管房屋尚未交付，但業主已履行付款義務並簽訂合同，對房屋用途享有知情權。開發商擅自將房屋用於商業展示，違反誠實信用原則，構成違約。」

肖女士購買的新房被用作樣板間對外宣傳。（取材自杭州交通91.8）
肖女士購買的新房被用作樣板間對外宣傳。（取材自杭州交通91.8）

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