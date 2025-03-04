我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挪威在俄烏戰爭中低調賺飽飽 英學者：捐出來

中出手反制 對美12類農產品加徵10至15%關稅

打假AI生成視頻 劉曉慶：畫面、聲音很像 連我都分不清

中國新聞組／北京4日電
劉曉慶發文「打假」，假視頻裡的「自己」(圖)，連她都分不清楚。(取材自微博)
劉曉慶發文「打假」，假視頻裡的「自己」(圖)，連她都分不清楚。(取材自微博)

微博網友3日@劉曉慶稱，微信視頻號有博主用AI生成視頻假冒她。隨後，劉曉慶在個人帳號上轉發並「打假」，稱某視頻平台有人假冒自己的帳號，視頻裡的自己「真假難辨」，連自己都分不清楚。

快科技報導，劉曉慶發文「打假」說：「天哪，我點進去看了一下，畫面是我，聲音很像我，但不是我！這是怎麼做到的？大家以後不會搞不清楚哪個才是真的我了吧？我在各個平台都叫劉曉慶。」

據報導，據悉，假冒劉曉慶的帳號暱稱叫「曉慶人生」，裡面內容不多，只發布了九條作品，但每一條熱度和播放量都特別高。點讚最多的一個視頻，居然有高達7.7萬讚，保守估計播放量已經突破100萬。

報導指出，就算是按讚最少的，也有將近2000讚，播放量也是幾十萬的樣子。留言區不少網友都被騙了。但如此一個「大流量」的明星帳號，卻是實實在在的假帳號，而且還是用AI做的假帳號。

目前，目前這個冒充劉曉慶的帳號，已無法在微信中搜尋到，疑似已經被封禁，

值得注意的是，央視新聞今年2月也揭露了AI合成名人影音亂象。

調查發現，實現AI深度合成音視頻並不算難事，甚至在一些購物平台，AI深度合成技術已經成為眾多網店牟利的工具，只須花費幾十元，就可訂製AI深度合成名人音視頻。

專家表示，相關法律法規明確規定，未經授權，不得深度合成製作發布他人資訊。網店接單AI深度合成製作名人視頻，已經屬於侵權行為，並應該承擔相應的法律責任。

劉曉慶發文「打假」。(取材自微博)
劉曉慶發文「打假」。(取材自微博)

AI 微信 微博

上一則

濟南暴雪1天下387個大明湖 廣東汕頭現海市蜃樓

下一則

兩會觀察／南美、非媒搭車入場、優先提問 歐美記者被無視

延伸閱讀

遭冷暴力分手…劉曉慶硬懟前男友：我沒有一塊骨頭是軟的

遭冷暴力分手…劉曉慶硬懟前男友：我沒有一塊骨頭是軟的
影／劉曉慶談前男友事件 放話：我身上沒一塊骨頭是軟的

影／劉曉慶談前男友事件 放話：我身上沒一塊骨頭是軟的
南加華企年會 劉曉慶：調慢時間自然峰迴路轉

南加華企年會 劉曉慶：調慢時間自然峰迴路轉
曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

曹興誠：親密不雅照片是合成 對散播者提告求償

熱門新聞

3月1日，星銳二年級隊球員段昂君（中）在比賽中投籃。（新華社）

中國CBA打輸大學生 球迷嗆：拿百萬年薪被沒工資的學生按地上磨

2025-03-02 21:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
現場大屏跳出的不雅照片。新娘說一張「明顯在酒店床上拍攝的、裸著上半身的側身照片」。（取材自光明網）

上海婚禮屏幕播不雅照30秒 600賓客竊竊私語：是新娘嗎？

2025-03-02 08:30
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30
網紅「迅猛龍 特蕾莎」EQ高，有抖音第一美女的封號。(取材自微博)

「廈門林志玲」停播3個月 考研成績揭曉 籲粉絲多讀書

2025-02-27 05:30

超人氣

更多 >
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止

「毀滅性影響」 這類美國簽證十天後將終止
投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財

投資專家：父母有這2壞習慣 孩子多不擅理財
助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲

助2萬人偷渡、每人收費1萬8 規模最大的人蛇集團被破獲