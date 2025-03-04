打假AI生成視頻 劉曉慶：畫面、聲音很像 連我都分不清

劉曉慶發文「打假」，假視頻裡的「自己」(圖)，連她都分不清楚。(取材自微博)

有微博 網友3日@劉曉慶稱，微信 視頻號有博主用AI 生成視頻假冒她。隨後，劉曉慶在個人帳號上轉發並「打假」，稱某視頻平台有人假冒自己的帳號，視頻裡的自己「真假難辨」，連自己都分不清楚。

快科技報導，劉曉慶發文「打假」說：「天哪，我點進去看了一下，畫面是我，聲音很像我，但不是我！這是怎麼做到的？大家以後不會搞不清楚哪個才是真的我了吧？我在各個平台都叫劉曉慶。」

據報導，據悉，假冒劉曉慶的帳號暱稱叫「曉慶人生」，裡面內容不多，只發布了九條作品，但每一條熱度和播放量都特別高。點讚最多的一個視頻，居然有高達7.7萬讚，保守估計播放量已經突破100萬。

報導指出，就算是按讚最少的，也有將近2000讚，播放量也是幾十萬的樣子。留言區不少網友都被騙了。但如此一個「大流量」的明星帳號，卻是實實在在的假帳號，而且還是用AI做的假帳號。

目前，目前這個冒充劉曉慶的帳號，已無法在微信中搜尋到，疑似已經被封禁，

值得注意的是，央視新聞今年2月也揭露了AI合成名人影音亂象。

調查發現，實現AI深度合成音視頻並不算難事，甚至在一些購物平台，AI深度合成技術已經成為眾多網店牟利的工具，只須花費幾十元，就可訂製AI深度合成名人音視頻。

專家表示，相關法律法規明確規定，未經授權，不得深度合成製作發布他人資訊。網店接單AI深度合成製作名人視頻，已經屬於侵權行為，並應該承擔相應的法律責任。