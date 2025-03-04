亞洲影史首部 「哪吒2」票房賣破20億美元

大邑縣韓場學校的師生們在電影院內觀影。（取材自紅星新聞）

「哪吒之魔童鬧海」（「哪吒2」）大受歡迎，央視報導，據網絡平台數據，「哪吒2」累計報收票房（含預售及海外票房）超過20億美元(約144億人民幣)，成為首部票房超20億美元的亞洲電影。

香港 01報導，此前，「哪吒2」已連續創造多項紀錄，包括奪下全球動畫電影票房榜首位等，並創造了全球單一電影市場最高票房紀錄。

有報導指，許多中小學包場請學生看電影。另外山東企業偉龍小餅乾更一度停工，包場並用大巴載1000多名員工去觀看「哪吒2」。九陽豆漿、上海硫磺皂、蜂花、白玉等眾多國貨品牌也紛紛包場請全體員工看「哪吒2」。

另據紅星新聞報導，作為寒假裡的大熱，「哪咤IP」元素出現在了成都大多數中小學的開學典禮上。

成都市大邑縣韓場學校也在開學時安排了一份調研報告，主題是讓學生們分享「哪咤2」的觀影感受。然而，回收的數據讓學校有些意外—「一至六年級，85%的學生都沒有看過這部電影」。

這讓韓場學校校長李濤的心裡有些複雜，「從動畫水平、電影傳遞的溫暖親情以及個體自我突破等價值觀來看，我們都認為這是一部非常值得小學生觀看的電影」。

但另一個現實是，韓場學校是大邑縣首所鄉村九年一貫制學校，學校位於成都市大邑縣最南端的安仁鎮韓場社區，全校學生裡，留守兒童占比大約60%到70%，這還沒包含部分來自經濟困難家庭的孩子，他們中的絕大多數都沒有機會到電影院 觀看電影。

「既然如此，那就由學校來想辦法安排！」經過和當地影院的溝通，並在充分做好交通等預案後，2月27日開始，學校首批400名學生在學校組織下，走進了電影院。