小米新電動車SU7 Ultra 2天賣破1.5萬輛 訂單近80億
小米汽車SU7 Ultra原訂年銷售1萬輛，發布後兩天就賣破1.5萬輛，提前達標，為小米斬獲近人民幣80億元（約11億美元）訂單。小米創辦人、董事長兼執行長雷軍在直播中表示，很多人買來當禮物。另外，對穿皮衣遭調侃抄襲輝達(Nvidia，另譯英偉達)執行長黃仁勳，雷軍說，每個人家裡都有皮衣。
小米上周舉行發表會，推出新款高性能電動轎跑車SU7 Ultra，52.99萬元的起售價震驚市場，但實際售價大幅低於預售價，也使小米SU7 Ultra開賣10分鐘訂單就突破6900輛，兩小時便完成訂出的1萬輛年度目標。此前小米SU7 Ultra預售價為81.49萬元。
若按照52.99萬元的起售價計算，小米SU7 Ultra在發布後兩天內的訂單就超過1.5萬輛，為小米斬獲近80億元訂單。
對銷售創佳績，小米創辦人、董事長兼執行長雷軍在直播中表示，主要買家有三類人，第一類是賽車愛好者，第二類是互聯網創業者、金融行業從業者、貿易行業人士等。另外，還有很多人是送給妻子、女朋友、男朋友的禮物。
雷軍指出，現在對使用者群體愈來愈了解，SU7 Ultra車主大部分年齡層分布在34歲、35歲左右，女性占比近二成，而且正持續上升，基本上都買過傳統豪車。
另外，雷軍上周穿著皮夾克現身發表會，被網友調侃抄襲美國輝達執行長黃仁勳。對此，雷軍回應時稱，這種說法太滑稽，他並說每個人家裡都有皮衣。
綜合陸媒報導，雷軍2日在直播中回應說，「皮夾克可能比較容易配得上Ultra這種極致駕駛的風格」、「我也沒想到這個皮夾克這麼多人喜歡，還上了熱搜」。
雷軍也調侃說：「難道我一穿皮夾克就是抄黃仁勳？我一穿西服就是抄馬斯克？這太滑稽了。」他還提到，後來聽說那個廠商的皮衣五分鐘就賣光了、斷貨了，現在補貨要等一個月。
據報導，以往雷軍曾穿西服被網友稱是抄襲特斯拉執行長馬斯克，而手機發表會時穿T恤加牛仔褲，還被說是抄襲蘋果已故創辦人賈伯斯。
小米創始員工曾在微博表示，小米手機剛剛發布時，所有的儀式、講故事、講情懷、和雷軍的服飾全部抄襲自賈伯斯，用此來打造民族品牌，圈「米粉」，員工甚至戲稱他為「雷布斯」。尤其是黑色T恤、藍色牛仔褲。
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