退租要拆窗驗灰…民警調解 深圳二房東吼「不要插嘴」

二房東當著民警的面將廚房和臥室的玻璃窗全都拆下來，聲稱縫隙裡有灰。(視頻截圖)

深圳一名二房東 疑在退租時故意刁難租客 ，要求全屋清洗、防盜網不能有塵等，收房時更「拆窗驗灰」，揚言衛生標準她「說了算」，苛刻態度連到場調解的治安員也看不過去。房客發視頻衝上熱搜引發熱議。

紅星新聞報導，租客袁女表示，退租時已提前通知，沒想到被要求打掃衛生外，還要全屋清洗，包括防盜網每根管每面網不能有灰，衛生間地板也要用鋼絲球擦洗。

袁女按照要求完成了全屋清潔，但退房當天二房東卻以老化瓷磚沒洗乾淨為由拒退押金，無奈之下，女子選擇報警求助。

民警到達後，二房東甚至要租客把廚房和臥室的玻璃窗全都拆下來，聲稱縫隙裡有灰。而到場民警表示「能把衛生做這麽好的真是少見」，期間二房東卻對民警惡語相向，對其吼「不要插嘴」。

最終經過長時間的拉鋸，房東扣除100元衛生費後退還剩餘押金及剩下的半月房租。