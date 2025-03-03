退租要拆窗驗灰…民警調解 深圳二房東吼「不要插嘴」
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深圳一名二房東疑在退租時故意刁難租客，要求全屋清洗、防盜網不能有塵等，收房時更「拆窗驗灰」，揚言衛生標準她「說了算」，苛刻態度連到場調解的治安員也看不過去。房客發視頻衝上熱搜引發熱議。
紅星新聞報導，租客袁女表示，退租時已提前通知，沒想到被要求打掃衛生外，還要全屋清洗，包括防盜網每根管每面網不能有灰，衛生間地板也要用鋼絲球擦洗。
袁女按照要求完成了全屋清潔，但退房當天二房東卻以老化瓷磚沒洗乾淨為由拒退押金，無奈之下，女子選擇報警求助。
民警到達後，二房東甚至要租客把廚房和臥室的玻璃窗全都拆下來，聲稱縫隙裡有灰。而到場民警表示「能把衛生做這麽好的真是少見」，期間二房東卻對民警惡語相向，對其吼「不要插嘴」。
最終經過長時間的拉鋸，房東扣除100元衛生費後退還剩餘押金及剩下的半月房租。
對此，有網友聯想到了先前離譜的「提燈定損」，稱比「提燈定損」還離譜；也有網友認為「被二房東坑過的人不知道多少，就這樣的越來越多以後誰還敢來深圳」、「良民倒楣，刁民獲益」、「難道二房東的住房防盜窗天天擦，沒有灰塵？」、「民警起什麽作用了？」、「拆窗驗灰太損了」、「希望廣東省能夠嚴厲打擊坑害租戶的行為」。
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