日本Sony首位女CFO來自中國 傳是下任掌門熱門人選

陶琳4月1日將擔任日本Sony首位女財務官。(取材自環球人物雜誌)

日本 跨國企業索尼 （Sony）集團首席財務官（CFO）要換人了。據索尼公布消息，出生於中國的陶琳將於4月1日就任CFO。陶琳1998年從上海赴日留學後進入索尼財務部門工作，憑藉超強業務和管理能力打破日本職場「玻璃天花板」，成為索尼互動娛樂副社長（SIE），負責財務統籌管理。有人預測，被稱為「遊戲女王」的她可能從「太子」（CFO在索尼內地位）一躍成為集團下一任掌門人社長。

環球人物雜誌報導，陶琳1972年出生於中國上海，畢業於上海財經大學；1998年赴日留學，2000年在慶應義塾大學獲得MBA學位，同年進入索尼集團財務部門工作。

陶琳恰好趕上了遊戲產業大爆發的機遇，結合自身財務優勢，她在推出PS產品的索尼電腦娛樂（後重組為索尼互動娛樂）任職5年，不僅協助推廣PS2，也參與打造PS3。這段經歷對陶琳的職涯至關重要，讓她成為很多遊戲的「終身粉絲」。

2008年，陶琳被派往瑞典 ，2016年調回總部，2021年，陶琳回到索尼互動娛樂擔任財務負責人。一年後，索尼便斥資36億美元收購了美國遊戲公司Bungie。知情人士透露，陶琳是此次收購的牽頭人。繼PS產品後，她再次採用了一種創新模式「獨立運營+IP共享」，索尼同意Bungie維持獨立運營，同時獲得了遊戲IP「命運」系列及多人遊戲的開發能力。

2023年，十時裕樹出任索尼社長兼首席運營官，陶琳成為十時裕樹的得力助手，推動公司遊戲業務改革並收到成效。「從陶琳的履歷可以看出，她的業務能力很強。」財經評論員崔傳剛表示，陶琳能從眾多男性脫穎而出，足以說明她的優秀。她還被同事稱為「能對公司最高層直接表達『異見』的人」，這在日本企業尤為難得。

據報導，陶琳將於今年4月1日就任索尼CFO；但在外界看來，她已是下任掌門的熱門人選。

在索尼內部，CFO通常被視為「太子」；索尼現任掌門十時欲樹和前任掌門吉田憲一郎，都是從CFO位置再「晉階」。一名索尼前高管說得更直白：「如果公司沒有讓她成為下一任社長的意圖，就不會提拔她為CFO。」