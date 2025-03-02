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中國2月百城二手房均價下降0.42% 連跌34個月

記者陳宥菘／即時報導
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中指研究院報告顯示，今年2月中國百城二手住宅（中古屋）均價與上月相比下跌0.42%，是連續第7個月呈收窄趨勢，但已連跌34個月。（路透）
中指研究院報告顯示，今年2月中國百城二手住宅（中古屋）均價與上月相比下跌0.42%，是連續第7個月呈收窄趨勢，但已連跌34個月。（路透）

中國房產調研機構「中指研究院」1日發布數據顯示，今年2月，中國百城二手住宅（中古屋）均價與上月相比下跌0.42%，較上月收窄0.09個百分點，是連續第7個月呈收窄趨勢，但已連跌34個月。

中指研究院「百城價格指數報告」顯示，今年2月，受部分城市優質改善項目入市影響，百城新建住宅價格較上月結構性微漲；二手房市場跌幅持續收窄。從市場交易來看，以深圳、北京、上海為代表的一線城市在春節過後迅速擺脫假期影響，市場活躍度顯著提升，節後交易快速復甦。

二手房方面，今年2月，中國百城二手住宅均價為每平方公尺1萬4,071元（人民幣，下同），較上月下跌0.42%。

與上月相比，百城中僅3個城市二手房價上漲。一線城市二手住宅價格下跌0.2%，已連續5個月維持微跌態勢，其中深圳、北京、上海跌幅均在0.1%至0.2%之間。二線城市二手住宅價格下跌0.46%，不過成都二手房價格已連續4個月季增，表現較為突出。三、四線城市二手住宅價格下跌0.46%。

新房方面，今年2月，中國百城新建住宅均價為每平方公尺1萬6711元，較上月上漲0.11%。報告指出，受部分城市優質改善項目入市的正面影響，百城新住宅價格呈現結構性微漲態勢。

與上月相比，有43個城市新房價格上漲，47個城市下跌，10個城市價格持平。報告指出，一線及二線城市新房價表現亮眼，分別較上月上漲0.24%、0.08%。部分核心城市在優質改善項目的強力帶動下，新房價格呈現結構性上漲，其中上海、北京新房價格漲幅位居百城前兩位。與之形成對比的是，三、四線城市新建住宅價格下跌0.02%，市場表現相對較弱。

中指研究院稱，「止跌回穩」依舊是今年中國房地產政策的核心目標。隨著春節過後核心城市樓市交易及土地市場的回暖，疊加政策支持和傳統營銷季的推動，3月房地產市場可望延續回穩態勢，核心城市或迎來「小陽春」行情，市場活躍度和信心將進一步提升。

房價 春節 房地產

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