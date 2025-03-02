兩會焦點／刀郎以人大代表新身分亮相：要壯大音樂之都

音樂人刀郎（羅林）以成都市人大代表身分亮相，他於去年由武侯區補選。（取材自澎湃新聞）

中國知名音樂人刀郎有了新頭銜，近日他首次以成都人大代表身分出席市人大會議，為「音樂之都」建言獻策。他表示，成都的音樂基因與開放氛圍，正吸引全球目光，他會持續關注成都音樂之都的建設，為音樂產業發展做出貢獻。

綜合極目新聞、港媒報導，成都市第十八屆人大第三次會議1日結束，刀郎在會後接受採訪。他表示，「成都的音樂氛圍很濃，人才也特別多，現在音樂產業的環境非常好。會持續關注成都音樂之都的建設。」

據了解，成都作為中國「演唱會經濟」的領跑城市，2024年吸引了刀郎、五月天、薛之謙、張傑等176場大型演唱會和音樂節落地，拉動周邊交通、住宿、餐飲消費激增。刀郎表示，成都的音樂基因與開放氛圍，正吸引全球目光。

中新網報導，2025年成都市政府工作報告提出，今年將支持舉辦大型演唱會和音樂節120場以上，探索「跟著演唱會來旅行」等消費新模式，推動「演藝+」「賽事+」融合，釋放文旅經濟新動能。

本名羅林的刀郎，1971年生於四川內江市資中縣。身為創作歌手的他在2024年再次翻紅，全年舉辦至少14場演唱會，其中一場在廣州的演出吸引2萬人到場，場外還有5萬名沒買到票的觀眾圍觀，被媒體稱為「史上最牛的演唱會」。而他也在2024年12月30日，由成都市武侯區人大常委會補選為成都人大代表。

演藝人士參政議政並不少見，喜劇演員王寶強就曾擔任河北省政協委員，成為會場「移動打卡點」。「中國達人秀」年度總冠軍卓君也曾因為高人氣，成為廣西政協委員。香港歌手鄺美雲已經連任兩屆全國人大代表，近日將上京參加全國兩會 。