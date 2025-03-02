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兩會焦點／人代籲統一法定產假18周、強化性教育防墮胎

中國新聞組／北京2日電
4名女遊客在福建省莆田市的農耕田園內合影。中國人口連續3年負增長，有全國人大代表認為主要因為「女性生育力」受損，必須減少墮胎導致的損傷問題；也有全國人大代表認為需要統一延長產假，推動建設生育友好型社會。（新華社）
4名女遊客在福建省莆田市的農耕田園內合影。中國人口連續3年負增長，有全國人大代表認為主要因為「女性生育力」受損，必須減少墮胎導致的損傷問題；也有全國人大代表認為需要統一延長產假，推動建設生育友好型社會。（新華社）

中國少子化趨勢衝擊人口安全，成為兩會關注焦點。有人大代表建議校園將性教育、婚戀教育納入必修課程，減少意外懷孕導致的墮胎問題，進而提升女性生育力；還有人呼籲把法定產假統一設為18周，由政府補貼用人單位社保繳費等，希望能從各方面「催生」。

綜合澎湃新聞、港媒報導， 全國人大代表、浙江醫師張齊表示，中國出現少子化趨勢，女性生育力降低是一個不可忽視的原因。她指出，目前中國約有2.4億育齡夫婦，但15%不孕不育，主要原因包括青少年性教育薄弱，無保護性生活引發墮胎率較高，墮胎手術後關愛不足造成生育力損傷。其他原因還有女性生殖道惡性腫瘤年輕化，以及不良生活方式等。

因此，她將向全國人大會議提交加強「女性生育力」保護、阻斷少子化趨勢的建議，將性教育及婚戀教育納入高小、初中至大學不同階段必修課程，引導青少年接受「健康、安全、負責任」的婚戀觀，避免非意願妊娠，保護女性生育力。

另外，自2021年實施三孩生育政策以來，各地制定出台關於延長產假、陪產假、育兒假的政策措施，但時長不一，全國人大代表、全國婦聯原副主席譚琳認為，各地生育休假時長設置缺乏充分科學論證，有的省延長時間過長，對女性就業產生不利影響。

她擬向大會提交「完善生育休假制度」的建議，呼籲把法定產假設為18周，並適當延長陪產假和父母育兒假。同時，對生育假期間的用人單位承擔的社保繳費給予財政補貼，對僱用女職工達到一定比例的用人單位給予稅費減免等。

對於譚琳建議延長法定產假，許多網民卻不以為然，最多人擔心影響女性就業，「再延長，女性就業更難，先做好配套」、「這下未婚未育更不好找工作了」，也有部分人直指「延長有啥用，（公司）又不讓你休。」

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