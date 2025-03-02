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名列新中國22大影星 「英雄虎膽」于洋逝世享年95歲

中國新聞組／北京2日電
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著名表演藝術家于洋逝世。（取材自北京日报）
著名表演藝術家于洋逝世。（取材自北京日报）

著名表演藝術家、電影「英雄虎膽」主演于洋1日在北京逝世，享年95歲。于洋也是新中國22大明星之一，作品感動一代又一代觀眾。過世消息傳出，令不少影迷悲傷不已。

北京日報報導，于洋原名于延江，1930年10月4日出生。1947年11月，于洋來到興山的東北電影製片廠，並參演了個人首部電影「留下他打老蔣」，在片中飾演解放軍連長。

1955年，于洋進入北京電影學院表演訓練班，學習演技和更多理論。1958年，與王曉棠合作主演諜戰電影「英雄虎膽」，在片中飾演偵察科長曾泰，奠定演藝圈地位，也曾獲得金雞百花獎終身成就獎。

于洋的作品還包括「戴手銬的旅客」、「大海在呼喚」等。于洋也是新中國22大明星之一，電影表演生動激昂，感動了一代又一代觀眾。

上觀新聞報導，今年1月17日，楊靜在睡夢中離開人世，于洋始終陪伴在其身邊。女兒于靜江也發文送別母親，稱：「媽媽到天堂去和弟弟于曉洋團聚了。」僅僅一個半月後，失去了愛人的于洋也走了。于靜江3月1日轉告親朋好友說：「老爺子走得很堅強也很安詳，沒有痛苦。」

據報導，于洋參演的最被觀眾熟知和喜愛的「英雄」莫過於「英雄虎膽」。勇敢、機智、在女特務面前從容不迫的偵察科長曾泰也一度是于洋的另一個名字。

「電影裡有一場審訊的戲，真曾泰審問假曾泰，審問自己的同志，心裡矛盾、痛苦，特別難演。」于洋曾說，這是曾泰面對的五次考驗裡，最激烈的一次，「拍這場戲的時候，很緊張，我點煙的時候，手一直發抖，這不是動作設計，是當時真實感情的流露。」

「戰友啊戰友，親愛的弟兄，當心夜半北風寒，一路多保重。送戰友，踏征程。任重道遠多艱險，灑下一路駝鈴聲…」對於藝術創作的真誠，讓觀眾不僅喜歡于洋扮演的電影角色，連于洋自導自演的電影「戴手銬的旅客」裡的這一首插曲「駝鈴」，也傳唱至今。

報導說，于洋還參與主演了上影廠攝製的「火紅的年代」、「第二個春天」等作品。

報導指出，于洋與夫人楊靜也是因為電影相識。他們1949年因為電影「衛國保家」相識，1953年結婚，一路風雨相伴，相敬相愛65載。

于洋在「英雄虎膽」中飾演的偵察科長曾泰。（取材自北京日报）
于洋在「英雄虎膽」中飾演的偵察科長曾泰。（取材自北京日报）

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