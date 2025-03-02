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哪吒2賣進全球票房榜前7 出品方擬拍「紅樓夢」動畫

中國新聞組／北京2日電
繼「哪叱2」後，光線傳媒又要做「紅樓夢」動畫電影。(取材自紅星新聞)
繼「哪叱2」後，光線傳媒又要做「紅樓夢」動畫電影。(取材自紅星新聞)

春節檔期間，動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱「哪吒2」）成為現象級爆款，截至3月1日，該片累計票房（含預售）超141.6億元人民幣(約19.4億美元)，超過「蜘蛛俠：英雄無歸」票房成績，進入全球票房榜前七。

紅星新聞報導，近日，「哪吒2」的出品方光線傳媒宣布，將攜手央視頻聯合推出「紅樓夢」動畫電影，光線傳媒董事長王長田提到，希望努力以中國IP、中國技術、中國審美將「紅樓夢」打造成動畫電影精品，為中華優秀傳統文化的深度挖掘與現代化轉化注入新的活力。

作為中華傳統文化的超級IP，「紅樓夢」曾進行過各種影視化改編，有過成功，也有過失敗。此次「紅樓夢」動畫電影的具體內容還未透露，不過，王長田表示，其核心是「中國故事，世界表達」，希望以極具競爭力的文化產品，向世界展現中國文化的獨特魅力。

據悉，雙方也期待通過這次合作，進一步推動中華優秀傳統文化的傳承與創新，不僅讓「紅樓夢」這一經典之作煥發新的生機與活力，也為中國電影產業共創新局面。

據悉，光線傳媒在多年前就開始籌畫動畫電影。2024年3月王長田接受「中國電影報導」採訪時表示，以中國神話宇宙為例，現在已經規畫出20多部作品。「我們從2018年、2019年就組織了一支幾十人的隊伍祕密研發，重新梳理了中國有史以來的神話，包括人物、故事、小說、戲曲、戲劇、民間傳說等，然後融合在一起，建立了我們自己的神話宇宙世界觀。」

相關資料顯示，光線影業在動畫電影上的項目包括「西遊記之大聖鬧天宮」、「雷震子」、「二郎神」、「土行孫之破土重生」、「紅孩兒之衝出火焰山」等，在2024年上半年，光線影業旗下全資子公司成都光線還備案了「妲己」。

據悉，光線目前確定在創作中的是「姜子牙2」，該片聯合導演王昕曾在去年透露，「姜子牙2」正在創作中，會以更好的方式和面貌跟大家見面。此外，光線傳媒2024年半年報披露，「三國的星空」、「大魚海棠2」等動畫電影項目都在按各自的節奏推進中。

梳理光線過往已經推出的動畫電影，除了「哪吒」系列成為爆款，另外幾部的票房只能說一般。

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