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小米SU7 Ultra太火爆 預約試駕排到晚上 日租得花上萬

中國新聞組／北京2日電
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小米SU7 Ultra。（取材自每日經濟新聞）
小米SU7 Ultra。（取材自每日經濟新聞）

2月27日晚，小米發布SU7 Ultra後，小米各門店就上演拍照打卡、看車、排隊預約試駕、下大定等火爆場景。有銷售說，從早上9點開門營業一直忙到下午5點，連口水都沒時間喝，預約試駕的電話沒停過，兩部手機交替使用還接到沒電。由於一車難求，二手市場上已出現了「小定訂單」名額轉讓，價格最高達6000元人民幣（約823.8美元）；出租服務則有人日租金開價上萬元。 

來源：YouTube

據每日經濟新聞、藍鯨新聞報導，2月28日，小米上海最大的交付中心現場，銷售透露說：「從昨晚到現在手機就沒停過，來諮詢、預約試駕的客戶太多了，兩部手機交替使用，一部沒電了換另外一部用。」

當天上午，銷售的試駕預約已經排到了晚上。整個試駕過程中，銷售的手機不斷收到客戶諮詢和預約消息，銷售說：「如果現在才預約，可能今天就排不上了。」

一位小米汽車線下門店的銷售員笑著說，「就我們一家店，到2月28日晚上8點就已收到超160輛大定訂單」。印證了小米SU7 Ultra的火爆人氣。

截至2月27日晚7點小米SU7 Ultra發布會開始，「小定訂單」通道已關閉。而在二手市場上，很快便出現了「小定訂單」名額轉讓，價格在2000到6000元不等。 

此外，雖然距離交付仍有一段時間，但二手平台顯示，已有大量網民發帖出租小米SU7 Ultra，日租金多為2000元至5000元不等，還有人日租金開價到了超5000元甚至上萬元。

有賣家表示，這些二手訂單大多下定於去年10月份「小定訂單」通道剛剛開啟後，當時的SU7 Ultra預售價還為81.49萬元。賣家已經交付了1萬元的意向金，買家購買後需要將1萬元返還給賣家，並補齊剩下3萬元定金，賣家「賺幾千塊的轉手費」。

詢問賣家「小定訂單」有何優勢，對方表示，「很快會提車，比現在買的人要早」。據App頁面顯示，「小定訂單」鎖定後預計一到四周內可以交付。

小米 租金 App

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