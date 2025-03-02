「雷軍同款皮衣」比黃仁勳帥？1件數千元 預售排1個月

雷軍皮衣火出圈，同款賣斷貨。（取材自小米發布會）

這幾天，小米 創始人雷軍很紅。2月27日，身穿棕色皮夾克的他現身小米新手機和新車型的發表會。除了帶動旗下產品買氣，熱賣的還有他的「同款皮衣」，網友們在直播間尋找同款。電商平台上，某品牌的「雷軍同款皮衣」已被改名為「發布會款」，售價超2500元人民幣(約343美元)，且預售已經排到一個月後，另一品牌售價超4000元的「雷軍同款」皮衣也幾乎賣空。

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綜合網上訊息，網友們記住了小米發布會上雷總的皮衣，紛紛評價，「帥！比西海岸的黃仁勳 帥！我們有了自己的黃仁勳！」有網友表示，「52萬元的小米汽車我買不起，3000多元的皮衣我還買不起嗎？是的，也買不起。」

雷軍同款皮衣售價4083元。（取材自每日經濟新聞）

當雷軍穿著高價皮衣在小米發布會站了兩小時，直接讓中國製造業多出個新工種—「雷學裁縫」。此外，這件皮衣也引發了蝴蝶效應，淘寶店家連夜把商品名改成「雷總皮衣平替版」，抖音主播喊著「哥哥，雷總同款快下單，都是看完發布會過來的」，結果搶購一空、緊急上架預售連結，一個月以後才能發貨。

據說，當雷軍解開皮衣第二顆紐扣時，東莞皮具廠老闆的手機開始瘋狂震動。「半小時3000單？雷總這是開發布會還是時裝秀？」

常年趴在雷總直播間刷火箭的榜一大哥陳年，夜裡11點看完發布會後頓悟，對一旁的美女主播說：「雷總穿什麼，我們就賣什麼。」