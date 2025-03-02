小米新車款2小時賣破萬台 美媒：「中國蘋果」超越蘋果

小米董事長雷軍表示，新款豪華電動汽車SU7 Ultra開售兩小時，大定突破1萬台，已完成全年目標。(中新社)

中國小米 公司2月28日凌晨開售新款豪華電動汽車SU7 Ultra，董事長兼CEO雷軍表示，開售兩小時，大定突破1萬台，已完成全年目標。他並稱自己有點激動，「失眠了」。美媒報導稱，常被形容為「中國蘋果公司」的小米公司，做到蘋果未能實現的目標：成功推出暢銷電動車 ，衝擊美國車企；「中國蘋果」超越蘋果，也顯示中國電動車領先優勢擴大。

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據每日經濟新聞報導，2月27日，小米SU7 Ultra正式上市，推出標準版和紐北限量版車型，售價分別為52.99萬元人民幣（約7.2萬美元）和81.49萬元。其中，小米SU7 Ultra標準版上市即交付，而小米SU7 Ultra紐北限量版則將在紐北挑戰賽結束後上市。

雷軍2月28日宣布，小米SU7 Ultra開售兩小時，大定突破1萬台，達成一個關鍵目標。雷軍28日發文稱：「昨晚發布會，有點激動…」他還曬出健身房打卡的照片稱：「昨晚有點失眠，今天早上特別睏。」按照規畫，小米SU7 Ultra全年銷售目標為1萬輛。

雷軍表示，製造小米SU7 Ultra的初衷，是打造屬於這個時代的新豪車，「性能比肩保時捷、科技緊追特斯拉、豪華媲美BBA」。他並在27日的小米發布會上說：「我擔心說保時捷會不會非常尷尬，但是萬萬沒有想到保時捷在微博上直接回應了祝賀小米的新圈數，點讚中國製造。看完以後我被震驚了，我覺得國際大廠有格局。」

雷軍說：「保時捷官微結尾說『小米下個賽道見』 ，我想問，是哪條賽道？能和國際大廠競技，這是我們的幸運，哪怕輸了也不丟人。」

而對於雷軍的「叫陣」，蓮花集團CEO馮擎峰2月28日在微博發文疑似回應稱，大馬力與直線加速已然唾手可得，但彎道快的只有蓮花和保時捷。提升動力做到性能平權是好事，但只能提升加速，無法應對彎道以及緊急情況，只會為駕駛者增加煩惱。

公開消息顯示，小米汽車智能駕駛團隊是2021年小米官宣造車後首批開啟招聘的隊伍之一。彼時，雷軍曾立下Flag—要在2024年底進入（智能駕駛）第一陣營。

據文匯報引述華爾街日報與紐約時報報導指出，常被形容作「中國蘋果公司」的小米公司，做到蘋果未能實現的目標：成功推出暢銷電動車，衝擊美國車企。小米的成功凸顯中國科企將數碼科技與電動車結合的實力，顯示中國在電動車供應鏈 徹底佔據主導地位。