我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基慘了？美智庫：惹毛川普恐被斷軍援

回應之前偷瞄傳聞？查克柏格為妻子盛大慶生

中國知名音樂人刀郎有新身分 任成都人大代表

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
音樂人刀郎（羅林）以成都市人大代表身分亮相，他於去年由武侯區補選。（取材自澎湃新聞）
音樂人刀郎（羅林）以成都市人大代表身分亮相，他於去年由武侯區補選。（取材自澎湃新聞）

中國知名音樂人刀郎有了新頭銜，近日他首次以成都人大代表身分出席市人大會議，為「音樂之都」建言獻策。他表示，成都的音樂基因與開放氛圍，正吸引全球目光，他會持續關注成都音樂之都的建設，為音樂產業發展做出貢獻。

綜合極目新聞、明報等媒體報導，成都市第十八屆人大第三次會議1日結束，刀郎在會後接受採訪。他表示，「成都的音樂氛圍很濃，人才也特別多，現在音樂產業的環境非常好。會持續關注成都音樂之都的建設。」

據了解，成都作為中國「演唱會經濟」的領跑城市，2024年吸引了刀郎、五月天、薛之謙、張傑等176場大型演唱會和音樂節落地，拉動周邊交通、住宿、餐飲消費激增。刀郎表示，成都的音樂基因與開放氛圍，正吸引全球目光。

中新網報導，2025年成都市政府工作報告提出，今年將支持舉辦大型演唱會和音樂節120場以上，探索「跟著演唱會來旅行」等消費新模式，推動「演藝+」「賽事+」融合，釋放文旅經濟新動能。

本名羅林的刀郎，1971年生於四川內江市資中縣。身為創作歌手的他在2024年再次翻紅，全年舉辦至少14場演唱會，其中一場在廣州的演出吸引2萬人到場，場外還有5萬名沒買到票的觀眾圍觀，被媒體稱為「史上最牛的演唱會」。而他也在2024年12月30日，由成都市武侯區人大常委會補選為成都人大代表。

演藝人士參政議政並不少見，喜劇演員王寶強就曾擔任河北省政協委員，成為會場「移動打卡點」。「中國達人秀」年度總冠軍卓君也曾因為高人氣，成為廣西政協委員。香港歌手鄺美雲已經連任兩屆全國人大代表，近日將上京參加全國兩會

刀郎接受採訪。（取材自紅星新聞）
刀郎接受採訪。（取材自紅星新聞）

全國兩會 香港 五月天

上一則

新中國22大影星 「英雄虎膽」于洋95歲逝世

延伸閱讀

遭瞎傳欠錢 張學友不忍了 演唱會到一半全說了

遭瞎傳欠錢 張學友不忍了 演唱會到一半全說了
想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想

想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想
「突有刺痛」乘客搭南航被針扎 怕染梅毒、愛滋患抑鬱

「突有刺痛」乘客搭南航被針扎 怕染梅毒、愛滋患抑鬱
員工連續工作29小時 中知名甜品店獎勵1000元 網友酸了

員工連續工作29小時 中知名甜品店獎勵1000元 網友酸了

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
人販子余華英拐賣的兒童多達17人。(取材自澎湃新聞)

余華英拐賣17童 被執行死刑

2025-02-27 23:29
青島保時捷中心2024年度銷冠牟倩文。(取材自快科技)

2年賣340輛保時捷 青島美女銷冠被傳不雅視頻…報警了

2025-02-28 07:30

超人氣

更多 >
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊