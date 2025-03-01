二月二龍抬頭 中國萌娃後腦勺剃了個「哪吒」

3月1日，農曆二月初二，在吉林長春一家兒童理髮店，家長紛紛帶著孩子來“剃龍頭”，理髮店還為孩子們設計了各式有趣的髮型。 (中新社)

3月1日是中國農曆二月初二，也是民間俗稱「龍抬頭」的日子。這一天，中國各地傳承理髮等傳統習俗，共同迎接這個象徵新春新氣象的吉祥日子。

中國民間有「二月二，剃龍頭」的傳統習俗。當天中國各地都有很多人去理髮，為新的一年討個好彩頭。

在吉林長春一家兒童理髮店，家長紛紛帶著孩子來「剃龍頭」，理髮店還為孩子們設計了各種有趣的髮型。譬如，今年中國春節 檔動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱哪吒2）爆火，尤其受孩子喜愛，有理髮師在孩子後腦勺用頭髮「畫」出「哪吒」形象。

北京各大理髮店當天客流明顯增加，有的早上提前開門迎客。同時，許多理髮店還推出義務理髮活動，面向非遺代表性傳承人、環衛工人、物業工作人員、快遞小哥等群體。

當天，海南三亞的民間龍王祭俗活動在大小洞天旅遊區舉行。雙龍共舞、擊鼓鳴炮，祭俗活動隊伍在海邊蜿蜒行進，祈願風調雨順、國泰民安。

活動上，海南文旅博主高曉曉參考「哪吒之魔童鬧海」中西海龍王敖閏的形象進行裝扮，吸引了不少人與之合影。