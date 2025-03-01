我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

回應之前偷瞄傳聞？查克柏格為妻子盛大慶生

美烏談崩後 英首相熱情接待澤倫斯基 私下給1警告

二月二龍抬頭 中國萌娃後腦勺剃了個「哪吒」

中通社／香港1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
3月1日，農曆二月初二，在吉林長春一家兒童理髮店，家長紛紛帶著孩子來“剃龍頭”，理髮店還為孩子們設計了各式有趣的髮型。 (中新社)
3月1日，農曆二月初二，在吉林長春一家兒童理髮店，家長紛紛帶著孩子來“剃龍頭”，理髮店還為孩子們設計了各式有趣的髮型。 (中新社)

3月1日是中國農曆二月初二，也是民間俗稱「龍抬頭」的日子。這一天，中國各地傳承理髮等傳統習俗，共同迎接這個象徵新春新氣象的吉祥日子。

中國民間有「二月二，剃龍頭」的傳統習俗。當天中國各地都有很多人去理髮，為新的一年討個好彩頭。

在吉林長春一家兒童理髮店，家長紛紛帶著孩子來「剃龍頭」，理髮店還為孩子們設計了各種有趣的髮型。譬如，今年中國春節檔動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（簡稱哪吒2）爆火，尤其受孩子喜愛，有理髮師在孩子後腦勺用頭髮「畫」出「哪吒」形象。

北京各大理髮店當天客流明顯增加，有的早上提前開門迎客。同時，許多理髮店還推出義務理髮活動，面向非遺代表性傳承人、環衛工人、物業工作人員、快遞小哥等群體。

當天，海南三亞的民間龍王祭俗活動在大小洞天旅遊區舉行。雙龍共舞、擊鼓鳴炮，祭俗活動隊伍在海邊蜿蜒行進，祈願風調雨順、國泰民安。

活動上，海南文旅博主高曉曉參考「哪吒之魔童鬧海」中西海龍王敖閏的形象進行裝扮，吸引了不少人與之合影。

相關資料顯示，中國古人將天球赤道和黃道附近的恆星劃分為二十八宿，按方位可分為東南西北四宮，分別是：東方蒼龍、南方朱雀、西方白虎、北方玄武。「龍抬頭」天象中的龍指的就是東方蒼龍。農曆二月初二正好對應「龍抬頭」星象，即東方蒼龍的龍頭角宿將從東方地平線上緩緩升起，狀如巨龍甦醒，昂首向上。因此，中國古人視之位春耕開始的信號，寓意陽氣生發、萬物復甦。

3月1日，農曆二月初二，在吉林長春一家兒童理髮店，家長紛紛帶著孩子來“剃龍頭”，...
3月1日，農曆二月初二，在吉林長春一家兒童理髮店，家長紛紛帶著孩子來“剃龍頭”，理髮店還為孩子們設計了各式有趣的髮型。 (中新社)

春節

上一則

真這麼厲害？DeepSeek宣稱「理論上」淨利率高達545%

下一則

新中國22大影星 「英雄虎膽」于洋95歲逝世

延伸閱讀

曼哈頓華埠「100家理髮店」攝影展 穿梭時空記錄10年前生活掠影

曼哈頓華埠「100家理髮店」攝影展 穿梭時空記錄10年前生活掠影
黑白集／登頂的哪吒與合法的要飯

黑白集／登頂的哪吒與合法的要飯
「哪吒」 幕後好聲音 為角色賦靈魂

「哪吒」 幕後好聲音 為角色賦靈魂
「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

「哪吒2」21天登頂全球動畫票房 周星馳連發10遍「我要看」

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
50歲大叔的胸部突然變大「如同少女」。（取材自大參考）

河南50歲大叔胸部突變大如少女 原來戒菸嘴癢狂嗑這食物

2025-03-01 07:30
北大研究團隊在實驗室開展腫瘤惡液質研究工作。（新華社）

中國科學家揭開癌症晚期患者「極度消瘦」之謎

2025-03-01 10:19
人販子余華英拐賣的兒童多達17人。(取材自澎湃新聞)

余華英拐賣17童 被執行死刑

2025-02-27 23:29
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30

超人氣

更多 >
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊