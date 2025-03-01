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山東環衛工為何集體跪趴公廁門口？ 公司稱祈福 網友不信

中國新聞組／北京2日電
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山東一公廁門口環衛工集體跪地上引發猜測。（取材自大象新聞）
山東一公廁門口環衛工集體跪地上引發猜測。（取材自大象新聞）

山東東營一位網友反映東營區一公交站附近公共衛生間門口前，疑似多名環衛工不知何故面向公廁集體趴地上。之後管理公司回應，因衛生間周邊路段接連發生幾起交通事故，部分環衛工人自發燒紙錢祈福平安。對此網友吐槽，「工人自發行為，我信你個球」、「應該是沒發工資吧？」

大象新聞報導，山東東營油城城市服務有限公司通報，有網友發布「公共衛生間門口環衛工為啥集體趴地上？」等信息。

環衛工為何行為異常？工作人員表示不了解，「沒有接到相關反饋。」東營區辛店街道辦工作人員證實該公廁歸街道辦管，表示街道辦已經知道此事，正在了解。

江蘇新聞報導，山東東營油城城市服務有限公司2月28日表示，公司對此高度重視，經調查，因近期該公共衛生間周邊路段接連發生幾起環衛工人與車輛磕碰交通事故，部分環衛工人自發進行了燒紙錢等祈福平安行為。

對於涉事公司的說法，網友暗酸，「廁所裡住著哪位領導」、「涉事公司怎麽這麽高明的理由？中國人祈福任何場地都可以？不是在寺廟？」、「又學會一招，自發的祈福行為」，不過也有人幫忙說話，稱供桌就擺在前面看，「需要找理由嗎？」

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