河南男買43萬中藥治癌 吃了5個月後「半張臉沒了」

河南一名男子聽信朋友用中醫治癌症，結果導致腫瘤多處擴散，「半張臉沒了」。（視頻截圖）

河南 一名男子口腔長瘤，因聽信西安朋友張某可用中醫根治癌症 ，前後花了43.5萬（人民幣，下同，約6萬美元）買藥，甚至還把自家房子抵押才湊齊藥費，結果延誤就醫，5個月後腫瘤 多處擴散，「半張臉沒了」。對此，衛生監督部門和警方正在調查，在兩部門聯合執法過程中，也查扣大量藥品。

張先生無法說話寫下文字。（取材自大風新聞）

張先生患病臥床。（取材自大風新聞）

大風新聞報導，2024年9月，張先生有口腔潰瘍，去醫院檢查顯示是混合瘤，後來去更好的醫院，被告知是口腔癌，需手術治療。那時候張先生的右腮僅僅鼓了一個小包。

「張某就說他是中醫世家，李時珍的傳人，他利用中醫可以根治癌症，並且不留疤痕，」但張先生的病情發展到現在，傷口有拳頭大小，頜骨外露，已無法說話。

張先生傷口惡化。（取材自大風新聞）

張先生被告知患有口腔癌。（取材自大風新聞）

張先生的父親張老先生回憶，當初兒子就相信了，從2024年9月底開始，服用張某提供的中藥以及藥丸。第一次，其給開了44天的藥，共15.5萬。藥喝完後，沒有效果，張某又說要繼續喝，然後又給開了28萬的中藥。之後甚至把自家的房子做了抵押才湊夠了兩筆中藥的費用。

「兒子的腮部的腫塊破了，往外滲水，後來，傷口愈來愈大，這時，張某讓我們自己找人清理傷口，還讓回河南老家去，別聲張，」張老先生說，回去後，他們帶兒子去醫院檢查，後又前往上海的大醫院，都說被耽擱了，很嚴重，很不好。

張先生服用的中藥以及藥丸。（取材自大風新聞）

張某在太華北路開了一家「擇中書院」。（取材自大風新聞）

目前，張先生在西安一家醫院化療，第一次化療已結束，傷口用紗布包著，每天只能靠流食維持。空軍軍醫大學第一附屬醫院的診斷為頜下淋巴結繼發惡性腫瘤。

提起這事，張先生在紙上寫下，「之前，腫瘤沒有擴散，控制得很好，現在多處擴散，半張臉沒了，信任的代價太大了。」