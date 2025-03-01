我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警總局晉升儀式 2華警葛彧彥、陳健祖獲擢升

方大同才被證實死訊 中媒揭葬禮是1日 享年41歲最後遺言曝光

河南男買43萬中藥治癌 吃了5個月後「半張臉沒了」

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
河南一名男子聽信朋友用中醫治癌症，結果導致腫瘤多處擴散，「半張臉沒了」。（視頻截圖）
河南一名男子聽信朋友用中醫治癌症，結果導致腫瘤多處擴散，「半張臉沒了」。（視頻截圖）

河南一名男子口腔長瘤，因聽信西安朋友張某可用中醫根治癌症，前後花了43.5萬（人民幣，下同，約6萬美元）買藥，甚至還把自家房子抵押才湊齊藥費，結果延誤就醫，5個月後腫瘤多處擴散，「半張臉沒了」。對此，衛生監督部門和警方正在調查，在兩部門聯合執法過程中，也查扣大量藥品。

張先生無法說話寫下文字。（取材自大風新聞）
張先生無法說話寫下文字。（取材自大風新聞）

張先生患病臥床。（取材自大風新聞）
張先生患病臥床。（取材自大風新聞）

大風新聞報導，2024年9月，張先生有口腔潰瘍，去醫院檢查顯示是混合瘤，後來去更好的醫院，被告知是口腔癌，需手術治療。那時候張先生的右腮僅僅鼓了一個小包。

「張某就說他是中醫世家，李時珍的傳人，他利用中醫可以根治癌症，並且不留疤痕，」但張先生的病情發展到現在，傷口有拳頭大小，頜骨外露，已無法說話。

張先生傷口惡化。（取材自大風新聞）
張先生傷口惡化。（取材自大風新聞）

張先生被告知患有口腔癌。（取材自大風新聞）
張先生被告知患有口腔癌。（取材自大風新聞）

張先生的父親張老先生回憶，當初兒子就相信了，從2024年9月底開始，服用張某提供的中藥以及藥丸。第一次，其給開了44天的藥，共15.5萬。藥喝完後，沒有效果，張某又說要繼續喝，然後又給開了28萬的中藥。之後甚至把自家的房子做了抵押才湊夠了兩筆中藥的費用。

「兒子的腮部的腫塊破了，往外滲水，後來，傷口愈來愈大，這時，張某讓我們自己找人清理傷口，還讓回河南老家去，別聲張，」張老先生說，回去後，他們帶兒子去醫院檢查，後又前往上海的大醫院，都說被耽擱了，很嚴重，很不好。

張先生服用的中藥以及藥丸。（取材自大風新聞）
張先生服用的中藥以及藥丸。（取材自大風新聞）

張某在太華北路開了一家「擇中書院」。（取材自大風新聞）
張某在太華北路開了一家「擇中書院」。（取材自大風新聞）

目前，張先生在西安一家醫院化療，第一次化療已結束，傷口用紗布包著，每天只能靠流食維持。空軍軍醫大學第一附屬醫院的診斷為頜下淋巴結繼發惡性腫瘤。

提起這事，張先生在紙上寫下，「之前，腫瘤沒有擴散，控制得很好，現在多處擴散，半張臉沒了，信任的代價太大了。」

腫瘤 河南 癌症

上一則

IBM中國投資公司正式停工停產 稱不影響在華業務

下一則

山東環衛工為何集體跪趴公廁門口？ 公司稱祈福 網友不信

延伸閱讀

男友猝死 河南女想生下遺腹子 男方家強烈反對、大打出手

男友猝死 河南女想生下遺腹子 男方家強烈反對、大打出手
矽谷3/16辦國醫節 聚焦中醫智能化

矽谷3/16辦國醫節 聚焦中醫智能化
「愛你」治癒系甜戀 中醫融合現代元素

「愛你」治癒系甜戀 中醫融合現代元素
233公分高、沒巨人症…河南景區這個魁梧演員火了

233公分高、沒巨人症…河南景區這個魁梧演員火了

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30

超人氣

更多 >
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助

4生肖年歲大操心少 屬牛晚年家庭和諧、他頻得貴人相助