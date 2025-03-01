DeepSeek被曝只有160員工 薪水高、而且沒有「996」

在2025年新希望集團媒體溝通會上，董事長劉永好透露了與DeepSeek創始人梁文鋒交流的內容。(取材自三言科技)

DeepSeek 在全球暴紅，其創辦人梁文鋒卻十分低調。新希望集團媒體董事長劉永好日前對媒體分享，他與梁文鋒的交流內容，稱讚梁文鋒是「懂科技」的年輕企業家，而DeepSeek的員工形容公司像研究實驗室，管理寬鬆且沒有上下階級，薪水好更沒有「996」工作制（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）。

三言科技報導，劉永好在新希望集團媒體溝通會上表示，他日前與梁文鋒一起吃飯聊天，席間他問對方現在有多少員工，「他說160個。我說你現在那麽大的影響，做那麽多事才160個？他說是。」

劉永好說，梁文鋒告訴他，DeepSeek是全開源、還沒上市且不收費。

梁文鋒從DeepSeek走紅以來從未跟外界公開交流過，劉永好的發言算是第一次透露了梁文鋒對外交流的內容。

劉永好繼續稱讚梁文鋒，「年輕人更懂新的科技、更能幹，創業進步很快」，「他們是互聯網時代的原住民 群體，大數據用得好，敢想敢闖。」

早前，也有DeepSeek前員工受訪，稱公司更像是一個研究實驗室，而不是一個營利性企業，沒有傳統中國高科技業的負擔，梁文鋒並沒有像某些公司那樣嚴格自上而下的管理、年輕員工低工資和「996」。

據兩名前員工稱，梁文鋒經常深入研究技術細節，並很高興與Z世代實習生和應屆畢業生一起工作，員工大部分都是實習生，他們通常在協作的氣氛中每天工作八小時。

「梁文鋒給了我們管理權，並把我們當作專家來對待。他不斷地問問題，和我們一起學習」，9月離開公司的26歲的研究員Liu說，DeepSeek允許他負責核心技術，這非常令人興奮。

據三名熟悉DeepSeek和幻方量化薪酬的人稱，DeepSeek和幻方都以慷慨而聞名。認識梁文鋒的某競爭對手量化基金經理表示，在幻方，高級數據科學家每年賺150萬元人民幣（約20.7萬美元）並不罕見，而競爭對手很少支付超過80萬元人民幣。