中國多家資安公司接入DeepSeek 美媒：網審更強大

DeepSeek問世，震驚美股等主要股市。（路透）

中國人工智慧 （AI ）模型DeepSeek 因成本相對低廉而聲名大噪，許多中國網路安全公司都宣布將把DeepSeek融入他們的服務當中，其中不少公司向中國官方提供網路審查等監控服務，美國之音分析指，這將在中國網路文字審查上起到巨大的強化作用。

台北中央社引述美國之音報導，中國最早成立的網路安全公司之一「天融信」，在2月初表示已經將DeepSeek接入它們的AI模型「天問大模型」當中。在中國網路安全行業扮演領軍角色的奇安信，也在近日公告完成和DeepSeek的全面接入。

一些網路安全公司在聲明中明確表示，DeepSeek的融入將能夠提高他們在網路審查方面的能力。如網易旗下提供網路安全服務的易盾就表示，DeepSeek不僅可以高效審查內容，還能「精準捕捉文本中的隱含風險」，例如諧音、拆字、隱喻等。

這些接入DeepSeek的安全公司中，不少都提供網路監控等安全方面的服務，他們的客戶不僅有國營和私營企業，還包括中國中央和各級政府。一些公司甚至本身就和當局關係密切，例如，天融信的董事長李雪瑩是北京市人大代表；奇安信的董事長齊向東是全國政協委員。

報導指出，由於DeepSeek擅長語言分析，使其能在網路文字審查起巨大的強化作用。

報導引述蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心資深研究員本尼卡薩（Eugenio Beinicasa）指出，政府及其承包商可以使用類似DeepSeek的AI工具來篩選和分類海量數據，分析政治、軍事和社會問題的趨勢，「例如，這些工具可以更快速地標記潛在的不穩定因素或公眾情緒的變化，使當局有更多時間以符合其目標的方式作出響應。」