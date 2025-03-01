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消失2個月…金壯龍下場出爐 被免去工信部長職

記者廖士鋒／綜合報導
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金壯龍突遭撤職。 （中新社）
金壯龍突遭撤職。 （中新社）

中國高層官員傳出異動，最新消息顯示，遼寧省長李樂成調任中國工信部黨組書記，原黨組書記金壯龍則免去兼任的職務。出身軍工航天系統的金壯龍已「失蹤」兩個月，引發猜測。

中國工信部旗下「工信微報」指出，2025年2月28日下午，「中央組織部有關負責同志出席工業和信息化部領導幹部會議，宣布中央決定」，其中，李樂成任工業和信息化部黨組書記，免去金壯龍的工業和信息化部黨組書記職務。

公開資料顯示，金壯龍生於1964年3月，他曾長期在軍工系統任職，現任中共20屆中央委員，工業和信息化部部長。

而李樂成原為遼寧省省長，同樣具有中共20屆中央委員身分，他生於1965年3月，曾任湖北省荊門市委常委、宜昌市長、襄陽市委書記、湖北省副省長、遼寧省副省長。

目前遼寧省政府官網尚未宣布有省長異動的消息。

今年1月22日至24日，中共總書記習近平在遼寧省委書記郝鵬和省長李樂成陪同下，前往葫蘆島、瀋陽、本溪等地，深入農村、市場、社區、企業考察，並送上關懷和祝福。當時習近平指出，遼寧工業體系比較完備，要統籌傳統產業轉型升級和戰略性新興產業培育壯大，加快建設現代化產業體系。傳統產業要強化產業基礎再造和重大技術裝備攻關，不斷提升核心競爭力。

隨著近年解放軍反腐風暴，多名軍工及航天巨頭落馬。港媒之前報導，1月6日中紀委大會召開，工信部部長金壯龍卻缺席大會。1月2日，金壯龍也沒有陪同國務院總理李強在山東濟南調研，其去向引發猜測。

航天系統已多人「出事」。去年11月落馬的原上海市委常委、浦東新區區委書記朱芝松，也曾任上海航天局（中國航天科技集團第八研究院）局長。曾任上海航天局局長的袁潔（原中國航天科工集團董事長）、代守侖（原黑龍江牡丹江市委書記）也傳出落馬。

遼寧省長李樂成接任中國工信部黨組書記一職。（取材自遼寧省政府官網）
遼寧省長李樂成接任中國工信部黨組書記一職。（取材自遼寧省政府官網）

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