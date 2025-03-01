我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

兩會前夕／習近平喊話「穩住樓市股市」 防外部衝擊

記者陳政錄／綜合報導
中共總書記習近平。 （新華社）
中共總書記習近平。 （新華社）

中國全國「兩會」即將召開，中共中央政治局2月28日召開會議，討論政府工作報告，中共總書記習近平主持會議指出，要擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。此外，「求是」雜誌3月1日刊登習文章，釋出經濟秩序要「放得活」又「管得住」的信號。

陸港股市2月28日因美國總統川普放話要對中國再加徵10%關稅而大跌，港股大跌3.2%，A股上證指數下跌1.98%，習近平罕見喊話要穩住樓市股市。

新華社報導，中共中央政治局2月28日召開會議，討論中國國務院擬提請第14屆全國人民代表大會第三次會議審議「政府工作報告」稿。

會議指出，過去一年，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

會議強調，今年是「十四五」規畫收官之年，要在「以習近平同志為核心的黨中央」堅強領導下，以「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調等。

會議提出，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展。以及穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水準，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規畫目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

中國全國「兩會」即將召開，屆時全國人大代表、政協委員將赴北京開會，會上中國國務院總理李強將發表2025年度的政府工作報告，設定今年經濟成長目標。此外，在中共先前召開民營企業座談會的背景下，關於民營經濟促進法等法案的推動也受到關注。

另據新華社報導，中共刊物「求是」雜誌在3月1日發表習近平「經濟工作必須統籌好幾對重要關係」的文章。第一，總供給和總需求的關係，包括深化供給側的結構性改革，以及加快補上內需特別是消費短板的問題。第二，繼續因地制宜發展新質生產力，以科技創新為引領，加快推動傳統產業改造升級。第三，做優增量和盤活存量的關係，全面提高資源配置效率。第四，質量和做大總量的關係，夯實中國式現代化的物質基礎。

習近平在文章中提到，當前外部壓力大，內部問題多，為中國經濟運行面臨不少困難和挑戰。

中央政治局2月28日召開會議提出，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市。...
中央政治局2月28日召開會議提出，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市。圖為海口市一房企銷售人員在房展上為客戶介紹房產信息。（中新社）

習近平 中共 國務院

上一則

兩會前秀司法成果？ 拐17童、殺女法官的兇手都被處死

下一則

滬深港股市被川普打趴 股民悲喊「要戰」、「錢還我」

延伸閱讀

中國兩會將登場 習近平：政府要有所為有所不為

中國兩會將登場 習近平：政府要有所為有所不為
美俄談判排除烏…學者：川普想與中國交易 台處境嚴峻

美俄談判排除烏…學者：川普想與中國交易 台處境嚴峻
紐時：川普對中國打壓才剛開始 最大變數是他自己

紐時：川普對中國打壓才剛開始 最大變數是他自己
澤倫斯基見川普前 俄國安高層蕭依古抵華 將與習近平會談

澤倫斯基見川普前 俄國安高層蕭依古抵華 將與習近平會談

熱門新聞

消防員雙手撐住褲子已被其拽下的女子。(視頻截圖)

看光了必須娶？消防救輕生女意外脫褲 3個月後他倆成婚了

2025-02-23 07:30
中國網民發文稱他和朋友共7人清晨起床登頂了富士山。（取材自小紅書）

「7中國人登頂富士山」 小紅書這張照「騙」讓日本人炸了鍋

2025-02-21 09:30
法庭畫像。（取材自新民晚報）

「她沒反應讓我興奮」 27歲中國留英博士被控迷姦10女

2025-02-21 19:47
知名脊髓神經外科專家修波因交通意外20日去世，享年62歲。(取材自北京日報)

中又1位頂尖人才出車禍 脊髓外科專家喪命 陰謀論再起

2025-02-23 10:00
圖為遊客在廣東珠海一主題樂園內遊玩。（中新社）

推理1億次 DeepSeek選出這個「中國最宜居城市」 網友吵翻

2025-02-22 06:30
老薛將自己的四套動遷安置房賣了16次。(取材自案件聚焦公眾號)

上海翁動遷分4套房 賣16次夜夜笙歌、女友不斷 結果慘了

2025-02-20 06:30

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬