兩會前夕／習近平喊話「穩住樓市股市」 防外部衝擊

中共總書記習近平。 （新華社）

中國全國「兩會」即將召開，中共 中央政治局2月28日召開會議，討論政府工作報告，中共總書記習近平 主持會議指出，要擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。此外，「求是」雜誌3月1日刊登習文章，釋出經濟秩序要「放得活」又「管得住」的信號。

陸港股市2月28日因美國總統川普放話要對中國再加徵10%關稅而大跌，港股大跌3.2%，A股上證指數下跌1.98%，習近平罕見喊話要穩住樓市股市。

新華社報導，中共中央政治局2月28日召開會議，討論中國國務院 擬提請第14屆全國人民代表大會第三次會議審議「政府工作報告」稿。

會議指出，過去一年，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，社會大局保持穩定，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

會議強調，今年是「十四五」規畫收官之年，要在「以習近平同志為核心的黨中央」堅強領導下，以「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，全面貫徹落實中共20大和20屆二中、三中全會精神，按照中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調等。

會議提出，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展。以及穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水準，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規畫目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

中國全國「兩會」即將召開，屆時全國人大代表、政協委員將赴北京開會，會上中國國務院總理李強將發表2025年度的政府工作報告，設定今年經濟成長目標。此外，在中共先前召開民營企業座談會的背景下，關於民營經濟促進法等法案的推動也受到關注。

另據新華社報導，中共刊物「求是」雜誌在3月1日發表習近平「經濟工作必須統籌好幾對重要關係」的文章。第一，總供給和總需求的關係，包括深化供給側的結構性改革，以及加快補上內需特別是消費短板的問題。第二，繼續因地制宜發展新質生產力，以科技創新為引領，加快推動傳統產業改造升級。第三，做優增量和盤活存量的關係，全面提高資源配置效率。第四，質量和做大總量的關係，夯實中國式現代化的物質基礎。